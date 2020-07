Gelen geri döndü! Denize girmek yasaklandı

Vize'nin Karadeniz kıyısında bulanan tatil beldesi Kıyıköy, hafta sonlarında İstanbul ve Trakya'dan binlerce yerli turistin denize girmek için akınına uğruyor. Bu hafta sonu havanın rüzgarlı olması ve Karadeniz'in yer yer büyük dalgalar yaratması üzerine Kıyıköy Belde Belediyesi, Vize Kaymakamlığı'ndan görüş alarak ortak kararla vatandaşların can güvenliği açısından denize girmesini yasakladı. Plaja da, 'Fırtınalı havalarda dalgalı denize girmek tehlikeli ve yasaktır' yazılı tabela konuldu.

GERİ DÖNDÜLER

Kıyıköy'de denize girmek için gelen vatandaşlara görevliler tarafından denize girmenin fırtına ve dalga nedeniyle yasaklandığı bildirilince, geri dönmek zorunda kaldılar. Jandarma ve belediye ekipleri plaj ve çevresinde önlem aldı. Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç, alınan bu kararın tamamıyla vatandaşların can güvenliği için olduğunu belirterek, "Can güvenliği açısından böyle bir karar aldık. Karadeniz gördüğünüz gibi bir hayli dalgalı bugün. Jandarma karakol komutanımız ve kaymakamımız ile bir istişare yaptık ve can güvenliği açısından denize girmeyi yasakladık. Doğal olarak tepkiler var. Ama dediğim gibi can güvenliği açısından bu kararı aldık. Ben de istiyorum bu plaj cıvıl cıvıl olsun, gelen turistlerimiz denize girsin. Gördüğünüzü gibi burada turistlerimize yürüyüş parkuru yaptık. Turistlerimize elimizden geldiğince hizmet etmeye çalışıyoruz. Kusura bakmasınlar can güvenliği açısından bu hafta denize girmeyi yasakladık .Havalar böyle giderse bu kararı almaya devam edeceğiz. Biz takip ediyoruz, önümüzdeki hafta deniz bu şekil olmayacak ve Kıyıköy belediye plajı gelen misafirlerimize açık olacaktır. Kışın beldemizin nüfusu 2 bin 180 ama hafta sonralı bu rakam 20 bini buluyor. Biz 2 bin 180 kişiye hizmet ettiğimiz personel ile 20 bin kişiye hizmet etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.