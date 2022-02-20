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Gelen haberle Rizeli Genç ailesi yine yıkıldı! 6 ayda koronavirüsten 9'uncu ölüm

20.02.2022 23:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'nin Güneysu ilçesinde koronavirüs nedeniyle 6 ayda 8 ferdini kaybeden, ölüm korkusu ile 10 yeni mezar yeri hazırlayan Genç ailesinin bir üyesi daha yaşam mücadelesini kaybetti. Babası, ağabeyi, 2 halası ve 4 kuzenini bu hastalıktan kaybeden Şenay Genç Yalçınkaya da hayatını kaybetti. Acı gelişmeyle birlikte 13 kişilik Genç ailesinde ölenlerin sayısı 9'a yükseldi. Aileden Ali Genç (63), koronavirüsle büyük bir sınav verdiklerini belirterek, "Genlerimizin araştırılmasını istiyoruz." dedi.

Gelen haberle Rizeli Genç ailesi yine yıkıldı! 6 ayda koronavirüsten 9'uncu ölüm

Rize'nin Güneysu ilçesinde 6 ayda 8 ferdini kaybeden Genç ailesi yeni bir acı haberle tekrar yıkıldı. Aile fertlerinden Şenay Genç Yalçınkaya (36), 3 aşı olmasına rağmen ağır seyreden koronavirüs nedeniyle tedavisi sürdüğü hastanede hayatını kaybetti.

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İstanbul’da yaşayan Muhammet Genç ve oğlu Burak Genç, rahatsızlanınca yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Burada baba ve oğlunun yapılan koronavirüs testleri pozitif çıktı. Tedaviye alındıktan sonra 6 Kasım 2020’de önce Burak, 1 hafta sonra da babası Muhammet Genç hayatını kaybetti.

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Aileden Bünyamin Genç (41) 1 Aralık’ta, İbrahim Genç (53) 4 Aralık’ta, Ali Genç (58) ise 11 Aralık'ta öldü. Ali Genç'in tedavi gören kardeşleri Fatma Duman (55) 18 Aralık’ta, Aysel Peçe de (46) 21 Şubat 2021’de hayatını kaybetti. En son Ahmet Genç (43) de 13 Nisan'da aynı hastalıktan yaşamını yitirdi. Ölenlerden Muhammet, İbrahim ve Ahmet Genç’in kardeş oldukları belirtildi. Diğerlerinin ise, Muhammet Genç’in oğlu Burak Genç, kayınbiraderi Ali Genç, Ali Genç’in oğlu Bünyamin ile kız kardeşleri Fatma Duman ve Aysel Peçe olduğu bildirildi.

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AİLENİN 25 ÜYESİ AŞILANDI

6 ayda 8 ferdini yitiren, yaşadıkları korku nedeniyle 10 yeni mezar yeri daha hazırlayan ailenin aşı önceliği çağrısı üzerine geçen yıl haziran ayında İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ailenin 25 üyesini aşıladı. Aşılarla beraber Genç ailesinde yaklaşık 10 aydır kimse koronavirüse yakalanmadı.

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HASTALIK AĞIR SEYREDİYORDU

Genç ailesinin bir üyesi daha aynı hastalık nedeniyle yaşam mücadelesini kaybetti. Babası, ağabeyi, 2 halası ve 4 kuzenini kaybeden, evli ve 1 çocuk annesi Şenay Genç Yalçınkaya, 3 aşı olmasına rağmen ağır seyreden hastalık nedeniyle tedavi altında tutulduğu Rize Devlet Hastanesi'nde entübe edildi. Durumu ağır olan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

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"GENLERİMİZ ARAŞTIRILSIN"

3 kardeşi, 2 baldızı, yeğeni, kayınbiraderi ve kayınbiraderinin oğlunu kaybeden Ali Genç (63), koronavirüsle büyük bir sınav verdiklerini belirterek, "Koronavirüsten 8 yakınımızı kaybettik. Ne yazık ki Şenay kızımız da entübe edildi. Biz koronavirüsle büyük bir sınav veriyoruz. Aileden geriye 5 kişi kaldık, genlerimizin araştırılmasını istiyoruz. Biz aşılarımızı olduk, ‘her şey bitti’ diye sevinmiştik, sevincimiz kursağımızda kaldı. Ne yapacağız bilemiyorum. Aşılarımız mı bize fayda etmedi? Genlerimizde mi problem var? Başından beri hep söylüyoruz. Bizim genlerimiz araştırılsın" dedi.

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VEFAT SAYISI 9'A YÜKSELDİ

Şenay Genç Yalçınkaya ile Genç ailesinden koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 9'a yükseldi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Rize koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
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