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Gelen hayran kalıyor! İşte Türkiye'nin en büyük buzulu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2020 12:09 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Cilo Dağı'ndaki buzullar, doğaseverler tarafından ziyaret ediliyor. Gelenlerin hayran kaldığı bölge özellikle dağcıların ilgisini çekiyor. Birçok ilin yanı sıra çeşitli ülkelerden de ziyaretçilerini ağırlayan bölge Türkiye'nin en büyük buzulu olma özelliğini taşıyor. Bölge, güven ortamının tesis edildiğinden beri eşsiz manzarası ve doğal parkurlarıyla öne çıkan noktalar arasına anılıyor.

Gelen hayran kalıyor! İşte Türkiye'nin en büyük buzulu

Hakkari ile Yüksekova arasında kalan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayımlanan kararı kapsamında "Milli Park" ilan edilen Cilo Dağları, vadileri, yüksek rakımlı zirveleri, kar sularıyla oluşan şelaleleri ve buzullarıyla, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi.

TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK İKİNCİ ZİRVESİNDE

Ziyaretçilerin gözde yerlerinden olan Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesi 4 bin 135 rakımlı "Uludoruk" ile eteklerindeki buzulları gezen doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, bölgede saklı kalan eşsiz güzellikleri keşfetme imkanı buluyor.
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İHA

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