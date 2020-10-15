Gelen hayran kalıyor! İşte Türkiye'nin en büyük buzulu

Hakkari ile Yüksekova arasında kalan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Resmi Gazete'de yayımlanan kararı kapsamında "Milli Park" ilan edilen Cilo Dağları, vadileri, yüksek rakımlı zirveleri, kar sularıyla oluşan şelaleleri ve buzullarıyla, yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası haline geldi.

TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK İKİNCİ ZİRVESİNDE

Ziyaretçilerin gözde yerlerinden olan Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesi 4 bin 135 rakımlı "Uludoruk" ile eteklerindeki buzulları gezen doğaseverler ve fotoğraf tutkunları, bölgede saklı kalan eşsiz güzellikleri keşfetme imkanı buluyor.





İHA

