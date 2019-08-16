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Gelen hesaba kızıp kafeye molotof attı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2019 15:37 | Son Güncelleme

Kadıköy’de gittiği barda yüksek hesap gelmesine sinirlenen bir şahıs, molotofla bara saldırdı.

Kadıköy’de gittiği barda yüksek hesap gelmesine sinirlenen bir şahıs, molotofla bara saldırdı. Ancak şahsın attığı molotof başka bir kafeye isabet ederken, saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli ise polis tarafından yakalandı.
Olay, gece 00.30 sıralarında Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi Misak-i Milli Sokak üzerinde meydana geldi. Eğlenmek için bir bara giden bir şahıs, hesabın yüksek geldiğini söyleyerek görevlilerle tartıştı. Ardından bardan çıkan zanlı bu kez elinde molotof kokteyli ile barın önüne geldi. Şahsın attığı molotof yanlışlık barın yanındaki kafeye isabet etti. Şahıs olay sonrası kaçarken polis ekipleri güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışma sonrası şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şahıs ilk sorgusunda hesaba sinirlendiğini, o yüzden bara molotof attığını ancak molotof kokteylinin bar yerine yanlışlıkla kafeye isabet ettiğini söyledi.
Öte yandan şahsın molotof kokteyli atarak kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde şahıs molotof kokteyli atıp koşarak bölgeden uzaklaşıyor.

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