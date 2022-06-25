Gelen istihbarat sonrası harekete geçildi! Bomba yüklü kamyon böyle imha edildi

İçişleri Bakanlığı, terör örgütü mensuplarınca Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus'un El Humran köyü yakınlarına bırakılan bomba yüklü aracın imha edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kilis Emniyeti İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü (Azez), 21 Haziran'da Suriye/Fırat Kalkanı Harekat bölgesi/Cerablus sınır hattında bulunan El Humran köyü yakınlarına, sansasyonel eylemde kullanılmak üzere PKK/KCK-PYD/YPG terör örgüt mensuplarınca bomba yüklü kamyon bırakıldığı istihbaratıyla harekete geçti.

TESPİT EDİLİP, İMHA EDİLDİ

Kamyon tespit edilip, bölgeye bomba imha ekipleri gönderildi. Bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınmasının ardından bomba yüklü kamyon, kontrollü olarak imha edildi.

(DHA)

