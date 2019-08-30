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Gelen kötü koku dehşeti ortaya çıkardı! Dikkat çeken detay

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 02:07 | Son Güncelleme

Niğde'de Afgan uyruklu bir kadın evinde ölü bulundu. Yaklaşık bir hafta önce hayatını kaybettiği belirlenen kadının ölüm nedeni belirlemek için otopsi yapılacak. Bu arada, Hussaını'n eşinin yaklaşık bir haftadır eve uğramadı öğrenilirken, polis, kadının kocasına ulaşmaya çalışıyor.

Gelen kötü koku dehşeti ortaya çıkardı! Dikkat çeken detay

Merkez Şahinali Mahallesi Aşağı Yağdan Sokak'taki bir apartman dairesinden kötü koku geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, dairede yaptığı incelemede, Afganistan uyruklu Maryam Hussaını'yı (41) ölü halde buldu. İlk inceleme herhangi bir kesici ve delici alet izine rastlanmayan Maryam Hussaını'n yaklaşık 1 hafta önce öldüğü belirlenirken cenazesi, esas Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

EŞİ BİR HAFTADIR EVE UĞRAMIYOR

Bu arada, Hussaını'n eşinin yaklaşık bir haftadır eve uğramadı öğrenilirken, polis, kadının kocasına ulaşmaya çalışıyor. (İHA)

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Niğde Afgan evinde ölü bulundu

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