Gelen mesaj sonrası dağa kaçtı, mağarada yaşadı

Nevşehir'de çiftçilik yapan Ahmet Kaya'yı 25 kez arayan bir hukuk bürosunun görevlileri, elektrik borcu olduğunu ve ödemesi gerektiğini söyledi. Kaya ise "Benim elektrik aboneliğim yok, borcum da olmaz" dedi.

HAPİS CEZASI MESAJI GELDİ

Bunun üzerine hukuk bürosu, "Elektrik borcunuzu ödemediğiniz için mahkemece hakkınızda 3 ay hapis cezası verilmiştir" şeklinde mesaj gönderdi. Mesajı okuyan Kaya, eşine "Birazdan geliyorum" deyip, hapse girme korkusuyla dağa çıktı.

TEKNİK TAKİBE TAKILMAMAK İÇİN TELEFONUNU KAPATTI

Sabah Gazetesi'nden Ali Altundaş'ın haberine göre; Dizi filmlerden öğrendiği şekilde teknik takibe takılmamak için de cep telefonunu kapatan Ahmet Kaya, dünyayla bağlantısını kesti. Mağarada zor şartlarda geçirdiği 15 günün ardından cesaretini toplayıp teslim olmaya karar veren Kaya, jandarma ve polise giderek teslim olmak istedi.

'HAPİS YOK' YANITIYLA ŞOKA GİRDİ

Ancak "Hapis falan yok, seni korkutmuşlar" yanıtını aldı. Bu arada, terk edildiğini zanneden eşi, çocuklarıyla birlikte babaevine yerleşti. Yuvası dağılma noktasına gelen Kaya'nın eşi, akrabaların devreye girmesiyle evine döndü.

Ahmet Kaya, "O mesajla hayatımdan 15 yıl gitti" dedi. (DHA)



