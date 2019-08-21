Gelen sese kayıtsız kalmayan yönetmen yavru kediyi kurtardı

Tokat’taki tatili sonrası ilden ayrılmaya hazırlanan yapımcı ve yönetmen Erol Koçan, annesinin evinin alt katından gelen seslere kayıtsız kalmayarak plastik boruya sıkışan yavru kediyi kurtardı.

Bayram tatilini Tokat’ın Reşadiye ilçesinde geçiren yapımcı ve yönetmen Erol Koçan, annesi ile vedalaşarak ayrılmak üzere iken evlerinin alt katından gelen sesleri fark etti. Alt kata inerek sesin nereden geldiğini araştıran Koçan, çok geçmeden plastik boruya sıkışan yavru kediyi buldu. Boruyu yerinden söken Koçak, bir akrabasının yardımı ile pense ve testereyle plastik boruyu keserek kediyi sıkıştığı yerden çıkarmaya çalıştı. Yaklaşık yarım saat süren çabanın sonunda yavru kedi plastik boru içerisinden yara almadan kurtarıldı.

Bir süredir mahsur kalan kediye su veren Koçan, hayat kurtarmaktan dolayı yaşadığı sevinci dile getirerek, “10 günlük tatilin sonunda yola çıkacaktım. Annenim evine vedalaşmaya geldiğinde alt kattan gelen sesleri duydum. Alt kata indiğimde kuyunun üzeri kapalı ama küçük bir aralık var, oradan baktığımızda kediyi gördüm. Taşı kaldırdık, plastik boruya kafası sıkışan kediyi çıkarttık. Kediye zarar vermemek için küçük parçalar halinde boruyu parçalayarak kediyi çıkarttık. Annesi de orada bekliyordu, su ikram ettik. Hayat kurtarmanın, can kurtarmanın huzur ve mutluluğunu bir kez daha yaşamış olduk” dedi.



