Gelen soyundu giden soyundu! Bu isimden bezdiler sonunda değiştiriyorlar

Bu isim yüzünden yıllarca gelen turistlerden çeken Avusturya'nın Fucking Köyü ismini değiştirme kararı aldı.

Yerel yöneticiler, İngilizce'de küfür anlamına gelen 100 haneli köyün yeni adının 1 Ocak itibarıyla mevcut ismine benzer "Fugging" olacağını dile getirdi.

Zira köy sakinleri, bu hafta yapılan oylama ile isim değişikliğine ezici çoğunlukla 'evet' dedi.

Son isim değişikliği oylaması 1996'da yapılmış ancak ismin değiştirilmemesi kararı çıkmıştı.

ÇIPLAK POZ VEREN TURİSTLERDEN BIKTILAR

Ancak gelen turistlerin tabelaların önünde soyunarak çıplak hatıra fotoğrafı çektirmesi bölge halkını çileden çıkarmış.

Turistler, küfür anlamı taşıyan köyün isminin yazılı olduğu tabelaların yanında fotoğraf çektirebilmek için kilometrelerce yol katediyordu.

Kimileri de cazibe merkezi haline gelen sıra dışı isme sahip köyden sevdiklerine kart gönderiyordu.

ADININ YAZILDIĞI LEVHALAR ÇALINIYOR

'Fucking'lileri asıl rahatsız eden ise sık sık yön levhalarının çalınmasıydı.

Yerel yönetim tabela hırsızlığına çözüm bulmak için yön göstergelerini ve isimlerin bulunduğu tabelaları beton şeklinde değiştirmiş.

Avusturya’nın kuzeyindeki Tarsdorf Belediyesi’ne bağlı sıradışı köyün ismi ise 1070 yılında bölgede yaşayan Focko adlı köylüden geliyor. (Euronews)



