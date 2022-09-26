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Gelen telefon her şeyi değiştirdi! İstanbul'da bakımevinde kan donduran vahşet

26.09.2022 08:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir bakımevinde annesi tarafından küçük yaşta terk edilen ve halası tarafından bakımı üstlenilen 20 yaşındaki otizmli Mehmet Eres hayatını kaybetti. Tutanağa 'normal ölüm' yazılan olayla ilgili Eres'in bezle elleri ve ayaklarından sandalyaye bağlandığı, görevli tarafından darp edildiği ve sürüklenerek yatağa götürüldüğü ortaya çıktı.

Gelen telefon her şeyi değiştirdi! İstanbul'da bakımevinde kan donduran vahşet

İstanbul Büyükçekmece'de bulunan bakımevinde 20 yaşındaki otizmli Mehmet Eres hayatını kaybetti. 'Normal ölüm' olarak kayıtlara geçen olayda Enes'in bakımevindeki görevliler tarafından işkenceye maruz kaldığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde bezle elleri ve ayaklarından sandalyaye bağlanan Eres'in bir görevli tarafından darp edildiği daha sonra da sürüklenerek yatağa götürüldüğü yer aldı. Eres'in halası Emel Şen "Şikayetimiz üzerine soruşturma başlatıldı. Mezar tekrar kazıldığı ve Mehmetimizin bedeni otopsiye gitti. Sonuç için 5-6 ay bekleyeceğiz" dedi.

ENES

ANNESİ TERK ETTİ, HALASI İLGİLENİYORDU

Annesi Gönül Y. tarafından yıllar önce terk edilen otizmli Mehmet Eres (20) ile halası Emel Şen ilgileniyordu. Halası, 5 yıl önce Mehmet'i İstanbul Büyükçekmece'deki özel bir bakımevine verdi. Ancak daha iyi şartlarda bakılması için bakımevine verilen talihsiz Mehmet burada hayatını kaybetti.

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DARP EDİP BOĞAZI SIKILDI, YERDE SÜRÜKLENDİ

Sabah'tan Mahmut Keşan'ın haberine göre kamera kayıtlarına an be an yansıyan ölüm olayı şöyle gelişti: Geçtiğimiz 23 Temmuz akşamı buradaki görevliler, Mehmet Eres'i, 'durmadığı' iddiasıyla çarşafı yırtarak yaptıkları bezle elleri ve ayaklarından sandalyaye bağladı. Bir görevli, o sırada darp edilen Mehmet'in boğazını sıkıyor. Sandalyenin ayakları geriye doğru kalkıyor. Yere düştükten sonra sürüklenen Mehmet daha sonra yatağına götürülüyor.

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NEFESSİZ KALDI

Dehşet veren o anlarda kurumdaki iki görevli, Mehmet'in üzerine oturuyor. Fenalaşan talihsiz genç nefes alamadığı görülünce ilk yardım yapılıyor.

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Sonrasında ise merkeze ambulans çağırılıyor. Gelen sağlık ekibi Mehmet'in vefat ettiğini tutanak altına alıyor. Kamerada, merkezde bakım altında tutulan bir genç daha elleri arkadan ip veya çarşafla bağlanmış şekilde yürürken görülüyor. Aile daha sonra Mehmet'in babasını ve halasını arayıp ölüm olayını haber verdi.

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TUTANAĞA 'NORMAL ÖLÜM' YAZDILAR!

Ölüm tutanağına 'normal ölüm' yazıldığı için aile şüphe duymadı. Mehmet, Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi. Bir süre sonra bakımevinin eski bir çalışanı Yasemin D. aileyi arayıp, Mehmet'e ağır narkotik ilaçların verildiğini söyledi. Hala Emel Şen ise 'bakımevine iftira atılıyor olabilir' diyerek bu iddiaya önemsemedi.

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GELEN TELEFON HER ŞEYİ DEĞİŞTİRDİ: SAAT 1 İLE 3 ARASINI ARAŞTIRIN

Ancak o gün akşam gelen başka bir telefon araması her şey değiştirdi. Okul müdürü Binnur Hanım'ın nişanlısı Batuhan Bey babayı arayıp vicdan azabı çektiğini aktararak, "Bu ölümü biz şüpheli görüyoruz. Saat 1 ile 3 arasını araştırın" dedikten sonra telefonu kapattı.

"BİZ DE BU ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ GÖRDÜK"

Ertesi sabah soluğu bakımevinde alan babaya, yalnızca ölüm anı izletildi. Okul müdürü iddiaya göre, 'Biz de bu ölümü şüpheli gördük. İki defa polis çağırdık. Doğal ölüm raporu çıktı diye bir şey yapamayız' dedi.

"5-6 AY BEKLEYECEĞİZ"

Hala Emel Şen, "Şikayetimiz üzerine soruşturma başlatıldı. Mezar tekrar kazıldığı ve Mehmetimizin bedeni otopsiye gitti. Sonuç için 5-6 ay bekleyeceğiz. Dilekçeler verildi. Şu an tüm şüpheliler tutuksuz. Hepsinin tutuklanmasını istiyorum. Mehmet'i yerlerde sürüklüyorlar. Yan taraftaki binada oturan kişi kurumu arıyor ve 'Çocuk neden bu kadar çok bağırıyor? Bir şey mi var?' diye soruyor. O komşunun ifadesi var." diye konuştu.

Kurumda çalışan bir kişiden, sözkonusu bakımevinde iki yıl önce bir cinayet olduğunu ve bu olayın örtbas edilerek kapatıldığı duyumunu da aldıklarını kaydeden hala Emel Şen, "Ama bunun ne kadar doğru bilmiyorum. Mahkeme devam ediyor. Eziyet sonucu ölmeme imkânı yok. Elleri arkadan bağlanıyor, sandalyeye çarşafları keserek bağlanıyor ve bunu hangi insana yapsanız durmaz. Otopsi sonucunu bekliyoruz ama normal ölüm dahi yazsa eziyet sonucu kriz geçirmesi var" dedi.

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otizm İstanbul darp
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