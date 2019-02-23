Gelen telefonu görünce Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına ara verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koruma Müdürü Muhsin Köse tarafından kendisine uzatılan telefon nedeniyle 'Sizlerden çok kısa bir müsaade istiyorum' diyen Erdoğan, telefonla konuşmak üzere kürsüden indi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 15 dakika sonra kürsüye dönerek, konuşmasına kaldığı yerden devam etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Elim bir kazada hayatını kaybeden değerli kardeşim Muhsin Yazıcıoğlu’nu rahmetle yad ediyorum. Maraş, hep yaptığı gibi inşallah 31 Mart’ta milli iradeye de sahip çıkacak.

Kahramanmaraş içinde bir millet bahçemiz var. Toplam bir milyon metrekarelik alana yapılacak millet bahçemizin proje çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş’ta 3270 konut projesini hayata geçirdik. Kahramanmaraş’ı hızlı trenle buluşturuyoruz. Nurdağı’ndan geçen Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hattından Gaziantep’e bağlantı yapıyoruz. Proje çalışmaları devam ediyor.

Yıllık 2 milyon kapasiteli yeni bir terminal binası inşa ettik. Cek, cak ile konuşmuyorum bak, yaptık diyorum. İngiltere’de ne kadar Kahramanmaraşlı yaşıyor. 100 bin civarındaki Maraşlı ile ihracatçılarımız herhalde bu habere çok sevinecek. Maraşlı işadamlarımıza, girişimcilerimize yaklaşık 3 katrilyon tutarında yatırım teşviki verdik.