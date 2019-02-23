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Gelen telefonu görünce Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına ara verdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.02.2019 15:55 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş'taki mitingde vatandaşlara hitap ederken kendisine gelen bir telefon nedeniyle mitinge kısa bir ara verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Koruma Müdürü Muhsin Köse tarafından kendisine uzatılan telefon nedeniyle 'Sizlerden çok kısa bir müsaade istiyorum' diyen Erdoğan, telefonla konuşmak üzere kürsüden indi.

Gelen telefonu görünce Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına ara verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 15 dakika sonra kürsüye dönerek, konuşmasına kaldığı yerden devam etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Elim bir kazada hayatını kaybeden değerli kardeşim Muhsin Yazıcıoğlu’nu rahmetle yad ediyorum. Maraş, hep yaptığı gibi inşallah 31 Mart’ta milli iradeye de sahip çıkacak.

Kahramanmaraş içinde bir millet bahçemiz var. Toplam bir milyon metrekarelik alana yapılacak millet bahçemizin proje çalışmaları devam ediyor.
Kahramanmaraş’ta 3270 konut projesini hayata geçirdik. Kahramanmaraş’ı hızlı trenle buluşturuyoruz. Nurdağı’ndan geçen Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı tren hattından Gaziantep’e bağlantı yapıyoruz. Proje çalışmaları devam ediyor.

Yıllık 2 milyon kapasiteli yeni bir terminal binası inşa ettik. Cek, cak ile konuşmuyorum bak, yaptık diyorum. İngiltere’de ne kadar Kahramanmaraşlı yaşıyor. 100 bin civarındaki Maraşlı ile ihracatçılarımız herhalde bu habere çok sevinecek. Maraşlı işadamlarımıza, girişimcilerimize yaklaşık 3 katrilyon tutarında yatırım teşviki verdik.

SİZLERE MÜJDE VERMEK İSTİYORUM

Sizlere bir müjde vermek istiyorum. Maraş’a ıslah organize bölgesi oluşturarak imar planı öncesi kurulan sanayi tesislerinin altyapı sorunlarını çözüyoruz.

Dokuma yatırımlarının bölgesel teşvik kapsamına alınmasıyla ilgili Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız çalışmalarını tamamladı. Yakında bu konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesini yayımlıyoruz.

36 bin kişilik ilave istihdam oluşturduk. Maraş EXPO 2023’e hazırlanıyor dimi? Şehrimiz 2023’te bir çok ülkenin katıldığı 750 bin km karelik EXPO etkinliğine 6 ay boyunca ev sahipliği yapacak. Kahramanmaraş’ın içme suyu sorununu çözdük.

Ülkemizdeki sığınmacılar için bugüne kadar kullandığımız kaynak 37.5 milyar dolardır. Şayet bugün Avrupa halkları kendi toprakları sayesinde huzur içinde yaşıyorsa Türkiye’nin fedakarlığı sayesindedir. Biz de bunu ilanihaye yapacak değiliz. Bugün Suriye topraklarından kaçanların geri döndükleri yegane yerler Türkiye’nin güvenli hale getirdiği, yerlerdir. Afrin’dir, Cerablus’dur.

DÜNYAYA SESLENİYORUM...

Biz diyoruz gelin İdlib bölgesini güvenli hale getirelim. En az yarım milyon Suriyeli geri dönmek için Türkiye’nin bölgeyi güvenli hale getirmesini bekliyor. Avrupa ve ABD başta olmak üzere dünyaya sesleniyorum gelin Türkiye’nin bu çabasına destek olun.

Terör örgütleri Suriye sınırımızın öte tarafında havanla saldırmaya başladıklarında biz yanımızda kimseyi bulamadık. Güya müttefikimiz olanlar bırakın destek vermeyi ülkemizdeki hava savunma sistemlerini söküp götürdüler.''

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