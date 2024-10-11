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  4. Gelen tepkilere daha fazla dayanamadı... Gülseren Budayıcıoğlu olacakları tek tek anlattı! Yalı Çapkını'nın yeni sezon senaryosu ifşa oldu

Gelen tepkilere daha fazla dayanamadı... Gülseren Budayıcıoğlu olacakları tek tek anlattı! Yalı Çapkını'nın yeni sezon senaryosu ifşa oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
11.10.2024 12:02
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Birçok kitabı diziye uyarlanan son olarak ise reytinglere damga vuran Yalı Çapkını'nda imzası bulunan Gülseren Budayıcıoğlu diziye son gelen eleştirilere daha fazla dayanamadı ve yaşanacakları tek tek anlattı. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerinde yer aldığı dizinin yeni sezon senaryosu adeta ifşa oldu.

Geçtiğimiz sezon cuma akşamlarına damga vuran ve reyting listelerini alt üst eden Yalı Çapkını dizisi yeni sezonda seyirciyi hayal kırıklığına uğrattı ve eleştirilerin hedefi oldu.

Hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit'in ayrılıp başkalarıyla birlikte olması dizinin hayranlarını epey üzdü.

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ELEŞTİRİLERE DAHA FAZLA DAYANAMADI

Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerinde yer aldığı dizinin reytingleri de düştü, sosyal medyada tepkiler de arttı. Eleştirilere daha fazla dayanamayan Gülseren Budayıcıoğlu dizinin gelecek bölümlerinde neler yaşanacağını açık açık anlattı.

seyran ferit

'İLERLEYEN BÖLÜMLERDE...'

Budayıcıoğlu'na diziye yapılan eleştiriler sorulunca ''Seyirci haklı. İzleyici Seyran ve Ferit'in aşkını görmek istiyor. Sezonun daha başındayız. İlerleyen bölümlerde Seyran ve Ferit aşkını yeniden yansıtacağız.'' ifadelerini kullandı.

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Gülseren Budayıcıoğlu'nun bu sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu ve Seyran ve Ferit hayranlarını heyecanlandırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Gülseren Budayıcıoğlu yalı çapkını
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