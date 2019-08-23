Gelenek karakolluk oldu

Gümüşhane’nin Kelkit ilçesinde düğünlerde gelenek haline gelen ‘civciv çıkarma’ oyunu karakolluk oldu.

İlginç olay, Gümüşhane’nin Kelkit ilçesine bağlı Mahmatlı köyünde meydana geldi. İlçede düğün öncesinde düzenlenen ve geleneksel hale gelen “civciv çıkarma” oyunu bu sefer karakolluk oldu. 18 Ağustos tarihinde meydana gelen olayda bir kına eğlencesinde toplanan gençler yörede “civciv çıkarma” adlı oyunu oynayarak eğlenmek istedi. Oyunun oynandığı esnada B.G. isimli genç cep telefonu ile o anları kaydetti. 18 yaşından küçük 3 çocuğun bulunduğu odada çekilen video kaydına ulaşan bir aile görüntülerden rahatsız olunca karakola giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine video kaydını inceleyen ekipler tarafından 18 yaşından küçük E.T., E.M., İ.D. isimli çocuklar ve A.C., S.C. B.G. isimli şahısların ifadesi alındı. İfadeleri alınan A.C., S.C. ve B.G. savcılığın tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkan şahıslar yurt dışı çıkış yasağı ve karakola belirli aralıklarla imza atma şeklinde adli kontrol uygulanarak serbest bırakıldı. 18 yaşından küçük 3 çocuğa ise yurt dışına çıkış yasağı verildi. Savcılık şüphelilerin serbest bırakılmasına itiraz ederken, dosyanın incelemesi Gümüşhane Sulh Ceza Hakimliği tarafından sürdürülüyor.

