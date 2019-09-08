FAHRİ AKSÜT - Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BESAŞ, geleneksel "askıda ekmek" uygulamasını “Paylaşmak Güzeldir” sloganıyla internete taşıyarak hayırseverlerin yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Bursalılar için ekonomik ekmek, unlu mamuller, süt ve süt ürünleri üreten BESAŞ, maddi durumu iyi olmayan insanlara temel gıda ihtiyaçlarını ulaştırmak için web sitesi üzerinden "Paylaşmak Güzeldir" sloganıyla yardım kampanyası başlattı. AA muhabirine yardım çalışmaları hakkında bilgi veren BESAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bektaş, gelişen teknolojiyi yakından takip ettiklerini ve bunu hem üretim faaliyetlerine hem de yardım çalışmalarına uyguladıklarını ifade etti. Bektaş, geleneksel askıda ekmek uygulamasını örnek alarak 2012 yılında başlattıkları "Ekmek Sepeti" kampanyasının geliştirdiklerini ve "Paylaşmak Güzeldir" sloganıyla internete taşıdıklarını söyledi. Bektaş, "Ekmek sepeti kampanyasıyla muhtaç ve geliri az olan ihtiyaç sahibi insanlarımıza, hali vakti yerinde olan ve bunlara yardımcı olmak isteyen halkımız internet sitemiz üzerinden ister 1, ister 10, isterse 100 ya da 1000 ekmek bağışta bulunup yardım yapabiliyor. Biz de bu yardım kuponlarının ihtiyaç sahibi insanlara ulaşmasında aracılık faaliyeti yürütüyoruz." dedi.

- "3 milyon 476 bin 884 ekmek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştı" Kampanya sayesinde 2012 yılından bu yana 60 binden fazla aileye yardım ulaştırdıklarını belirten Bektaş, "Bugün itibarıyla 3 milyon 476 bin 884 adet francalı ekmek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştı. Keza 21 bin 153 adet 1 kilogramlık yoğurt, yine 1 milyon 294 bin adet yumurta ve bin 155 adet beyaz peynir de yine ihtiyaç sahibi vatandaşımızın sofrasında yerini almıştır." diye konuştu. Proje kapsamında ihtiyaç sahiplerine 6 çeşit ürün ulaştırdıklarını belirten Bektaş, hedeflerinin, ürün çeşitlerini artırmak ve mobil uygulamalarla erişimi daha kolay ve kullanışlı hale getirmek olduğunu ifade etti. Bektaş, "Şu anda 6 ürüne çıktık ancak önümüzdeki dönemde BESAŞ olarak yaptığımız Ar-Ge çalışmaları sayesinde nasıl şirketimize yeni bir ürün kazandırıyorsak, bu ürünleri ekmek sepeti kapsamında da artırmayı planlıyoruz. Bu ürünleri sanal alemden doğrudan doğruya alma ve ihtiyaç sahibine ulaştırmayı da düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.