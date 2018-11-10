Geleneksel bal yarışması'nda dereceye girenler ödüllendirildi

Can ÇELİK-Malik GÖDELİNER/ADANA,(DHA) ADANA'da 12. Uluslararası Tarım Fuarı kapsamında düzenlenen 8'inci Bal Yarışması'nda dereceye girenler ödüllendirildi. TÜYAP Kongre Merkezi'nde açılan 12'nci Tarım Fuarı kapsamında düzenlenen 8'inci Bal Yarışması'nda ödüller sahibini buldu. Yarışmanın ödül törenine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Ramazan Akyürek, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Muhammed Ali Tekin, Adana Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yunus Kılıçkaya, milletvekilleri ile üreticiler katıldı. 122 bal üreticisinin katıldığı yarışmada ziraat mühendislerinden oluşan jüri, yaptığı değerlendirme sonucu en iyi 5 balı seçti. Yarışmaya Kozan ilçesinden katılan Ahmet Coşar birinci oldu. Yarışmada dereceye girenlere çeşitli hediyeler ile çeyrek altın dağıtıldı. Protokolde yer alanlar TÜYAP Fuar Alanı'nda 250 firmanın katılımıyla devam eden 'Adana 12. Uluslararası Tarım Fuarı'nı gezerek, sergilenen son teknoloji ürünleri inceledi.

