Geleneksel bir törende küçük çocukla bez bebek gibi oynadılar

Sosyal medyada yayılan görüntü görenleri şaşırttı. Nerede çekildiğinin bilgisi verilmeyen görüntülerde bir alanda ritüellerini gerçekleştiren topluluk, küçük çocuğu da adeta oyuncak yaptı.

Bir oraya bir buraya savrulan küçük çocuğun o ilginç görüntüsü ve yapılan geleneksel etkinlik kameralara böyle kaydediliyor.

