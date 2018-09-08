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Geleneksel bir törende küçük çocukla bez bebek gibi oynadılar

İLGİNÇ HABERLER  | 08.09.2018 12:38 | Son Güncelleme

Geleneksel bir törende küçük çocukla bez bebek gibi oynadılar. Yaşanan o anlar kameraya kaydedildi.

Sosyal medyada yayılan görüntü görenleri şaşırttı. Nerede çekildiğinin bilgisi verilmeyen görüntülerde bir alanda ritüellerini gerçekleştiren topluluk, küçük çocuğu da adeta oyuncak yaptı.

Bir oraya bir buraya savrulan küçük çocuğun o ilginç görüntüsü ve yapılan geleneksel etkinlik kameralara böyle kaydediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
ritüel tören Çocuk Töre

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