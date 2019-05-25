Geleneksel Bosna iftarı çiçekleri andırdı

BUZİM (AA) - Bosna Hersek'in kuzeybatısındaki Buzim şehrine bağlı Varoska Rijeka köyünde, 500'den fazla kişinin katılımıyla geleneksel iftar programı düzenlendi.

Yukarıdan bakıldığında adeta yerde açmış çiçekleri andıran geleneksel iftar sofralarıyla unutulmaya yüz tutmuş komşuluk ve mahalle kültürünü koruyan iftar programı, Varoska Rijeka köyünde yeşil ve küçük bir tepenin üzerine kurulmuş caminin avlusunda yapıldı.

Varoska Rijeka Camisi imamı Haris Veladzic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl yedincisi düzenlenen iftar programına 500'den fazla kişinin katıldığını söyledi.

İftar programına başka köy ve şehirlerden de katılmak isteyenlerin olduğunu aktaran Veladzic, "Kullandığımız alan bu kadar kişiyi ağırlamaya müsait olmadığından bu isteklerini yerine getirmek imkansız oluyor." diye konuştu.

Veladzic, iftar programının cami cemaatinin kendi çabalarıyla düzenlendiğini vurguladı.

Varoska Rijeka köyü sakinleri, evlerinden getirdikleri geleneksel motiflerle işlenmiş kilimlerin üzerine kurulan 50 ahşap yer sofrasında bir araya gelerek hem ibadet etti, hem de birliktelik ruhunu hissetti.

İftar programının ardından havai fişek gösterisi düzenlendi.

