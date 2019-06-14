DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu (ÇOSKF) ile Sur Kaymakamlığınca yürütülen, geleneksel oyunları yaşatmayı amaçlayan "Geleneksel Çocuk Oyunları Ligi Projesi"nin kapanış töreni yapıldı.

Sur ilçesindeki 10 okulda okuyan 150 öğrencinin düzenlenen sek sek ve mendil kapmaca müsabakalarına katıldığı projenin kapanışı dolayısıyla Köşkler Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törende dereceye giren takımlara kupa, öğrencilere de madalyaları verildi.

Törende konuşan Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Kaymakamlık ÇOSKF olarak Diyarbakır'da bir ilki geliştirdiklerini söyledi.

"Unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarını çocuklarımıza öğretmek ve bu değerlerimizi tekrar geri kazanmak adına bir proje başlatmıştık. Yarışmalar yapıldı, bugün kupa töreni gerçekleştiriyoruz. İstedik ki artık çocuklarımız bilgisayar ortamından, internet bağımlılığından kurtulsunlar, değerlerimizle, oyunlarımızla buluşsunlar." diyen Çiftçi, bu konuda önemli bir farkındalık oluştuğunu aktardı.

Çiftçi, projeyi Sur'da 138 okulun tamamında ve il genelinde de Valiliğin himayesinde gerçekleştirmeyi düşündüklerini ifade etti.