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"Geleneksel Çocuk Oyunları Ligi Projesi"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 15:17 | Son Güncelleme

Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu ile Sur Kaymakamlığınca yürütülen proje kapsamında öğrenciler geleneksel oyunlarla buluştu - Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi: - "İstedik ki çocuklarımız bilgisayar ortamından, internet bağımlılığından kurtulsunlar, değerlerimizle, oyunlarımızla buluşsunlar" - ÇOSKF Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Girgin: - "Etkinliklerimizi Türkiye geneline yaymak istiyoruz"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu (ÇOSKF) ile Sur Kaymakamlığınca yürütülen, geleneksel oyunları yaşatmayı amaçlayan "Geleneksel Çocuk Oyunları Ligi Projesi"nin kapanış töreni yapıldı.

Sur ilçesindeki 10 okulda okuyan 150 öğrencinin düzenlenen sek sek ve mendil kapmaca müsabakalarına katıldığı projenin kapanışı dolayısıyla Köşkler Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törende dereceye giren takımlara kupa, öğrencilere de madalyaları verildi.

Törende konuşan Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, Kaymakamlık ÇOSKF olarak Diyarbakır'da bir ilki geliştirdiklerini söyledi.

"Unutulmaya yüz tutmuş sokak oyunlarını çocuklarımıza öğretmek ve bu değerlerimizi tekrar geri kazanmak adına bir proje başlatmıştık. Yarışmalar yapıldı, bugün kupa töreni gerçekleştiriyoruz. İstedik ki artık çocuklarımız bilgisayar ortamından, internet bağımlılığından kurtulsunlar, değerlerimizle, oyunlarımızla buluşsunlar." diyen Çiftçi, bu konuda önemli bir farkındalık oluştuğunu aktardı.

Çiftçi, projeyi Sur'da 138 okulun tamamında ve il genelinde de Valiliğin himayesinde gerçekleştirmeyi düşündüklerini ifade etti.

Çocukların sosyalleşmesini istediklerini dile getiren Çiftçi, şunları kaydetti:

"Bugün obezite ve sosyalleşme sorunuyla karşı karşıyayız. Çocuklarımız sabah akşam internet başında vakit geçiriyorlar ve sosyalleşemiyorlar. Bu oyunlarla hem sokaklar canlansın hem de gelecek nesillere de geleneksel oyunlar aktarılmış olsun."

- "Etkinliklerimizi Türkiye geneline yaymak istiyoruz"

ÇOSKF Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Girgin de çocukları internet ortamından uzaklaştırıp sosyal yaşama yönlendirmek istediklerini belirtti.

Erdoğan, "Etkinliklerimizi Türkiye geneline yaymak istiyoruz." dedi.

ÇOSKF Diyarbakır İl Temsilcisi Veysi Nazlı, 24 Nisan'da açılış müsabakalarıyla başlayan turnuvaların 22 Mayıs'ta final maçıyla sona erdiğini belirtti.

"Projeyle çocuklarımızı dijital ortamdan kurtarmayı amaçladık. Çocuklarımızın proje sayesinde özgüven duyguları arttı." ifadelerini kullanan Nazlı, projeye destek veren Sur Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür etti.

Nazlı, gelecek yıl projeyi kent geneline yaymak istediklerini aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu Diyarbakır

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