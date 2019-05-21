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Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 18:47 | Son Güncelleme

Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla düzenlenen şenlikte öğrenciler, sek sek, ip atlama, mendil kapmaca, yakar top gibi unutulmaya yüz tutmuş oyunları oynayarak doyasıya eğlendi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışının ve Milli Mücadele'nin başlangıcının 100. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler devam ediyor.

Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 100. yılı dolayısıyla Atatürk Spor Salonu'nda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği gerçekleştirildi.

Şenlikte öğrenciler, sek sek, ip atlama, elden ele, kiremit devirme, mendil kapmaca, yakar top, halat çekme gibi unutulmaya yüz tutmuş oyunlar oynayarak doyasıya eğlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Milli Mücadele'nin başlangıcının 100. yılı kutlamalarının Samsun'da coşkuyla devam edeceğini dile getirdi.

Etkinliğe 17 ilçeden birinci ve sekizinci sınıfa kadar olan öğrencilerin katıldığını belirten Kasapoğlu, unutulmaya yüz tutmuş oyunları tekrar çocukların gündemine taşımak istediklerini söyledi.

Kasapoğlu, etkinliklere katılan öğrencilere, antrenörlere ve ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

Etkinliğe, 121 okuldan bin 180 öğrenci katıldı.

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