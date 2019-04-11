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’Geleneksel Çocuk Oyunları’ şenliği sona erdi.

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 13:05 | Son Güncelleme

Antalya’nın Demre ilçesinde Gençlik Merkezi ve Spor Müdürlüğü tarafından 5’incisi organize edilen ’Geleneksel Çocuk Oyunları’ final müsabakaları ile sona erdi.

’Geleneksel Çocuk Oyunları’ şenliği sona erdi.

Antalya’nın Demre ilçesinde Gençlik Merkezi ve Spor Müdürlüğü tarafından 5’incisi organize edilen ’Geleneksel Çocuk Oyunları’ final müsabakaları ile sona erdi. Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunlarının yeni nesillere aktarılması ve çocuklarda sportif faaliyetlerin artırılmasına katkı sağlamak amacıyla faaliyete geçirilen ‘Geleneksel Çocuk Oyunları’ şenliğine öğrenciler büyük ilgi gösterdi.
Gençlik Merkezi Müdürü Mesut Dikili, “Bu yıl 5’incisini düzenlediğimiz, ‘Geleneksel Çocuk Oyunları’ şenliği projesi kapsamında okullarda eğitim gören öğrenciler geleneksel sokak oyunlarından mendil kapmaca, yakan top, tombik ve yağ satarım bal satarım gibi çeşitli oyunları öğreniyorlar. Amacımız çocuklarımızı sosyal medya ve internet kefelerde vakit geçirme süresini azaltarak geleneksel oyunlarımıza yönlendirmek” dedi.
Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya ise " Yakan top, tombik, mendil kapmaca, yağ satarım bal satarım gibi güzel oyunların oynandığı, geleneksel çocuk oyunları turnuvasına katıldık. Ata’mızın "Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur." sözünün de işaret ettiği gibi; gençlerimizin vatanlarına milletlerine hayırlı birer birey olarak yetişmelerindeki en önemli noktalardan biridir spor. Gençler geleceğimiz. Gençler en değerli varlığımız. Gençlerimizin spor yapmalarını yürekten destekliyoruz.” Dedi.
Demre Kapalı Spor salonunda düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları etkinliğine Demre Kaymakamı Murat Uz, Belediye Başkanı Okan Kocakaya, Siyasi partilerin ilçe başkanları ilçe Gençlik Merkezi Müdürü Mesut Dikili, öğrenciler ve veliler katıldı. Etkinliğe katılan Kurum Amirleri, öğrenciler ile beraber Geleneksel Çocuk Oyunlarını oynayarak eğlendi. Etkinlik, başarılı olan öğrencilere Kurum Amirleri tarafından ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

’Geleneksel Çocuk Oyunları’ şenliği sona erdi.

’Geleneksel Çocuk Oyunları’ şenliği sona erdi.

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