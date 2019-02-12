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Geleneksel Çocuk Resim Yarışması'na başvurular başladı

SAĞLIK HABERLERİ  | 12.02.2019 10:49 | Son Güncelleme

Memorial Sağlık Grubu'nun her yıl düzenlediği Geleneksel Çocuk Resim Yarışması’na başvurular başladı.

Geleneksel Çocuk Resim Yarışması'na başvurular başladı

İSTANBUL, (DHA) - Memorial Sağlık Grubu'nun her yıl düzenlediği Geleneksel Çocuk Resim Yarışması’na başvurular başladı. Bu yıl 15’incisi gerçekleştirilen yarışmayla çocukların hem öğrenmesi hem de eğlenmesi hedefleniyor. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde öğrencilerin katılabileceği yarışmanın konusu; 'Benim Renklerim, Benim Dünyam'.

Çocuklarda sanatsal etkinliklere yönelik ilgi uyandırmak, ebeveyn ve eğitimcilerin çocukların resim yeteneğine ilişkin farkındalıklarını artırmak amacıyla düzenlen yarışmaya son başvuru tarihi 26 Nisan. Sanatsal yeteneklerini ortaya koyarak en sevdiği renklerle hayal dünyasını resmeden minikler, birbirinden güzel hediyelerin de sahibi olacak.

Katılan tüm yarışmacılara katılım belgesi ve boya kalemi hediye edilecek.

YARIŞMA KURALLARI:

"1- Yarışma okul öncesi, ilkokul ve ortaokul olmak üzere üç kategoride yapılacak.

2- Resimler, 35cm x 50cm ölçülerinde resim kâğıdına, pastel boya ile yapılacak.

3- Resimlerin sağ arka köşesine yarışmacının adı soyadı, yaşı, sınıfı, okulu, velisinin adı soyadı ve telefonunun yazılması gerekiyor. Her yarışmacı sadece bir kez yarışmaya katılma hakkına sahip.

4- Yarışmacılar resimlerini 26 Nisan Cuma gününe kadar Memorial Sağlık Grubu’nun Bahçelievler, Şişli, Ataşehir, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Dicle, Kayseri Hastaneleri, Hizmet Hastanesi ile Etiler ve Lara Tıp Merkezlerine elden veya posta yoluyla ulaştırabilir.

5- Kazananlar 10 Mayıs 2019 Cuma günü www.memorial.com.tr ’den duyurulacak."

ÖDÜLLER:
1.’lik Ödülü: Cep telefonu ve bluetooth kulaklık
2.’lik Ödülü: LED TV
3.,4. ve 5.’lik Ödülü: Bisiklet

Geleneksel Çocuk Resim Yarışması'na başvurular başladı

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