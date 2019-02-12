İSTANBUL, (DHA) - Memorial Sağlık Grubu'nun her yıl düzenlediği Geleneksel Çocuk Resim Yarışması’na başvurular başladı. Bu yıl 15’incisi gerçekleştirilen yarışmayla çocukların hem öğrenmesi hem de eğlenmesi hedefleniyor. Okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde öğrencilerin katılabileceği yarışmanın konusu; 'Benim Renklerim, Benim Dünyam'.

Çocuklarda sanatsal etkinliklere yönelik ilgi uyandırmak, ebeveyn ve eğitimcilerin çocukların resim yeteneğine ilişkin farkındalıklarını artırmak amacıyla düzenlen yarışmaya son başvuru tarihi 26 Nisan. Sanatsal yeteneklerini ortaya koyarak en sevdiği renklerle hayal dünyasını resmeden minikler, birbirinden güzel hediyelerin de sahibi olacak.

Katılan tüm yarışmacılara katılım belgesi ve boya kalemi hediye edilecek.

YARIŞMA KURALLARI:

"1- Yarışma okul öncesi, ilkokul ve ortaokul olmak üzere üç kategoride yapılacak.

2- Resimler, 35cm x 50cm ölçülerinde resim kâğıdına, pastel boya ile yapılacak.

3- Resimlerin sağ arka köşesine yarışmacının adı soyadı, yaşı, sınıfı, okulu, velisinin adı soyadı ve telefonunun yazılması gerekiyor. Her yarışmacı sadece bir kez yarışmaya katılma hakkına sahip.