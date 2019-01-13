HABER

Geleneksel dövüş sanatı Pencak Silat ile zinde kalıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 11:29 | Son Güncelleme

Endonezyalılar, kaplan ve kobra gibi çeşitli vahşi hayvanların hareketlerinden esinlenilerek ortaya çıkan Pencak Silat ile zinde kalmaya çalışıyor - Nesilden nesile aktarılarak bugüne ulaşan ve ülkede yaygın bir spor haline gelen Pencak Silat'ta, tüm vücut aktif şekilde kullanılıyor - Pencak Silat ustası 64 yaşındaki Husin bin Husni: - ''Pencak Silat dövüşünü babamdan öğrendim. Benim için zindeliği, kendini korumayı ve kardeşliği temsil ediyor''

CAKARTA (AA) - MAHMUT ATANUR - Endonezyalılar, ülkelerinin ulusal geleneksel dövüş sanatı Pencak Silat ile zinde kalıyor.

Güneydoğu Asya’da Brunei, Malezya, Tayland, Singapur, Vietnam ve Filipinler gibi ülkelerde var olan ancak Endonezya’da doğduğuna inanılan Pencak Silat dövüş sanatı, tüm vücudun aktif şekilde kullanılmasını içeren temel savunmayla birlikte atak tekniklerini esas alıyor.

Aslan, kaplan, kobra ve panter gibi çeşitli hayvanların hareketlerinden esinlenilerek ortaya çıkan ve Endonezya'da çok sayıda farklı stilde yapılan Pencak Silat'ta, yakın temas içinde ayak, diz, dirsek ve yumrukların aktif kullanılması, az enerji ile maksimum etki felsefesiyle tüm vücudun hareket etmesi sağlanıyor.

Ülke genelinde yarışma amacıyla bine yakın Pencak Silat dövüş sporu okulu bulunurken, bu dövüş sanatını büyüklerinden öğrenen ve geleneksel tarzda sürdürülmesini amaçlayan bazı Pencak Silat ustaları, kardeşlik ve ahlak ilkelerinin yanı sıra beden ve zihin zindeliği için park gibi yerlerde ücretsiz ders veriyor.

Başkent Cakarta’da Pencak Silat dersi veren 64 yaşındaki Husin bin Husni, geleneksel sporu babasından öğrendiğini belirterek, "Benim için zindeliği, kendini korumayı ve kardeşliği temsil ediyor. Endonezya'nın Hollanda sömürgesi altındaki dönemde bu dövüş sanatını öğrenen babam, çocukken yaşadığım bir kavga sonrası kendimi koruyabilme amacıyla bana öğretti.'' dedi.

Ahlaklı olma, kardeşlik ve en temelde kendini savunabilmeyi amaçlayan bu dövüş sanatında ustalaşmasından sonra en yakınlarını eğitmeye başladığını anlatan Husni, ''2000 yılından itibaren açık alanlarda halka ders vermeye başladım. Şu anda yüzlerce öğrencim var. Haftanın 3 günü LIPI bölgesinde Pencak Silat dersi vermeye çalışıyorum.'' ifadelerini kullandı.

Husni’nin öğrencisi olan ve 20 yıldan fazla Pencak Silat yaptığını söyleyen 42 yaşındaki Ahmet Fevzi de ''Endonezya’da bölgelere göre Sumatra ve Betavi gibi birçok çeşit Silat türü bulunuyor. Betavi türü de kendi içinde Beksi ve Cingkrik gibi çeşitlere sahip.'' diye konuştu.

Vücutlarını zinde tutmak ve bu dövüş sanatının geleneksel türde yok olmaması için çabaladıklarını belirten Fevzi, şunları söyledi:

''Ülkemizde Pencak Silat, yarışma amaçlı ve geleneksel tarzda bu spor yapanlar olarak 2 gruba ayrılır. Geleneksel olarak yapanlar yarışma amaçlı müsabakalara katılmaz. Bizim yaptığımız Silat, Solok Seliwa türünde karakteristik olarak pala ve bıçak kullanılıyor. Yarışma amaçlı uygun olmadığı gibi dövüş müsabakalarında ölümcül sonuçlar doğurabilir. Geleneksel spor amacında kendimi zinde tutmak için yapıyorum. Eskiden olduğu gibi halk arasında devamını sağlamak amacıyla da çocuklarıma da öğretiyorum.''

Bu arada Pencak Silat, ülkede Endonezya dövüş sanatlarının tamamını kapsayan bir ifade olarak yer alsa da kelime olarak özellikle Sumatra ve Borneo adalarındaki eski kullanımında ‘’mücadele ve kendini savunma’’ özünü içeren anlam taşıyor.

Efsaneye göre, çok eski dönemlerde bölge insanının, vahşi canlılardan ve diğer çevresel tehlikelerden kendilerini koruma çabasıyla hayvan hareketleri ve doğayı gözlemleme yoluyla Pencak Silat’ı geliştirdiğine inanılıyor.

Yazılı kaynakların olmaması nedeniyle bu dövüş sanatının doğuş tarihi de tam olarak bilinmezken, eski dönem kayıtlarına dayandırılan bazı kaynaklarda ise 7. yüzyılda Sumatra’da hüküm süren Srivijaya ve 13. yüzyılda Cava Adası’nda hüküm süren Majapahit krallıkları dönemlerinde asker ve savaşçıların Pencak Silat ile eğitildiği belirtiliyor.

Günümüzde uluslararası şampiyonaları düzenlenen ve resmi olarak 1987'de Asya Oyunları gibi büyük bir organizasyonda yer almasının ardından popülerliği artan Pencak Silat dövüş sporu, bugün onlarca ülkede milli sporlar arasına dahil edilmiş durumda.

Endonezya’da 1980'de kurulan Uluslararası Pencak Silat Federasyonu (PERSİLAT) bünyesinde de çeşitli ülkelerde kurulan federasyonlarla çalışmalar yürütülüyor.

Sosyal medyayı karıştıran Palu ailesi paylaşımı!Sosyal medyayı karıştıran Palu ailesi paylaşımı!
Bakan Pekcan: Ticaret rekoru ihracatçının başarısıBakan Pekcan: Ticaret rekoru ihracatçının başarısı
Karadeniz'de 'Titanik' kabusu! Felaket anını anlattıKaradeniz'de 'Titanik' kabusu! Felaket anını anlattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Endonezya geleneksel dövüş sporu pencak silat

En Çok Okunan Haberler

Yunanistan'da büyük şok! Canlı yayında işgal ettiler

Yunanistan'da büyük şok! Canlı yayında işgal ettiler

Ve Şeyma pes etti! Şaşırtan itiraf

Ve Şeyma pes etti! Şaşırtan itiraf

Ünlü tarihçiyle ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı

Ünlü tarihçiyle ilgili çarpıcı detaylar ortaya çıktı

Kolilerden akan kanları çocuklar fark etti! Kanınız donacak!

Kolilerden akan kanları çocuklar fark etti! Kanınız donacak!

Ve Onur Kıvrak kararını resmen açıkladı!

Ve Onur Kıvrak kararını resmen açıkladı!

Suriye sınırında silah sesleri!

Suriye sınırında silah sesleri!

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

İzmir'de trafik felç oldu, tren seferleri durduruldu

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Bu illere kenevir piyangosu vurdu!

Bu illere kenevir piyangosu vurdu!

Görüntüler şoke etmişti! Bakanlık harekete geçti

Görüntüler şoke etmişti! Bakanlık harekete geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karadeniz'de 'Titanik' kabusu! Felaket anını anlattı

Karadeniz'de 'Titanik' kabusu! Felaket anını anlattı

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

İstanbul'da bebek arası ile yürüyen kadınların arkasından yanaşarak soyuyor!

Polis onun peşinde! Bebek arabası süren kadınlara yaklaşıp...

Günlük burç yorumları 13 Ocak Pazar (2019 yıllık burç yorumları)

Bugün burcunuzda neler var?

Fukara-Der Başkanı gözaltına alındı (Hasan Süslü kimdir?)

Fukara-Der Başkanı gözaltına alındı

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.