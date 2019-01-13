Geleneksel dövüş sanatı Pencak Silat ile zinde kalıyorlar

CAKARTA (AA) - MAHMUT ATANUR - Endonezyalılar, ülkelerinin ulusal geleneksel dövüş sanatı Pencak Silat ile zinde kalıyor. Güneydoğu Asya’da Brunei, Malezya, Tayland, Singapur, Vietnam ve Filipinler gibi ülkelerde var olan ancak Endonezya’da doğduğuna inanılan Pencak Silat dövüş sanatı, tüm vücudun aktif şekilde kullanılmasını içeren temel savunmayla birlikte atak tekniklerini esas alıyor. Aslan, kaplan, kobra ve panter gibi çeşitli hayvanların hareketlerinden esinlenilerek ortaya çıkan ve Endonezya'da çok sayıda farklı stilde yapılan Pencak Silat'ta, yakın temas içinde ayak, diz, dirsek ve yumrukların aktif kullanılması, az enerji ile maksimum etki felsefesiyle tüm vücudun hareket etmesi sağlanıyor. Ülke genelinde yarışma amacıyla bine yakın Pencak Silat dövüş sporu okulu bulunurken, bu dövüş sanatını büyüklerinden öğrenen ve geleneksel tarzda sürdürülmesini amaçlayan bazı Pencak Silat ustaları, kardeşlik ve ahlak ilkelerinin yanı sıra beden ve zihin zindeliği için park gibi yerlerde ücretsiz ders veriyor.

Başkent Cakarta’da Pencak Silat dersi veren 64 yaşındaki Husin bin Husni, geleneksel sporu babasından öğrendiğini belirterek, "Benim için zindeliği, kendini korumayı ve kardeşliği temsil ediyor. Endonezya'nın Hollanda sömürgesi altındaki dönemde bu dövüş sanatını öğrenen babam, çocukken yaşadığım bir kavga sonrası kendimi koruyabilme amacıyla bana öğretti.'' dedi. Ahlaklı olma, kardeşlik ve en temelde kendini savunabilmeyi amaçlayan bu dövüş sanatında ustalaşmasından sonra en yakınlarını eğitmeye başladığını anlatan Husni, ''2000 yılından itibaren açık alanlarda halka ders vermeye başladım. Şu anda yüzlerce öğrencim var. Haftanın 3 günü LIPI bölgesinde Pencak Silat dersi vermeye çalışıyorum.'' ifadelerini kullandı. Husni’nin öğrencisi olan ve 20 yıldan fazla Pencak Silat yaptığını söyleyen 42 yaşındaki Ahmet Fevzi de ''Endonezya’da bölgelere göre Sumatra ve Betavi gibi birçok çeşit Silat türü bulunuyor. Betavi türü de kendi içinde Beksi ve Cingkrik gibi çeşitlere sahip.'' diye konuştu. Vücutlarını zinde tutmak ve bu dövüş sanatının geleneksel türde yok olmaması için çabaladıklarını belirten Fevzi, şunları söyledi: