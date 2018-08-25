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Geleneksel el sanatları Ahlat'ta sergileniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 13:32 | Son Güncelleme

BİTLİS'in Ahlat ilçesinde, 27'nci Uluslararası Ahlat- Avrasya Kültür ve Sanat Festivali kapsamında geleneksel el sanatları ürünleri sergileniyor.

Geleneksel el sanatları Ahlat'ta sergileniyor

Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'in Ahlat ilçesinde, 27'nci Uluslararası Ahlat- Avrasya Kültür ve Sanat Festivali kapsamında geleneksel el sanatları ürünleri sergileniyor.
27'nci Uluslararası Ahlat- Avrasya Kültür ve Sanat Festivali için Ahlat'ın Çarho mevkisinde hazırlanan etkinlik alanında, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen geleneksel el sanatları ustaları bir araya geldi. Festival kapsamında tahta kaşık, el yapımı bıçak, ebru, minyatür, kaftan, çarık, baston gibi çeşitli branşlarda yapılmış el sanatı ürünleri sergileniyor. Geleneksel el sanatları festivali, hem yerli hem yabancı katılımcılardan büyük ilgi görüyor.
Sakarya’nın Taraklı ilçesinden gelerek kendine tahsis edilen çadırda tahta kaşık sanatını sergileyen İsmail Yıldız, bin yıllık geçmişi olan kaşık sanatını günümüze taşıyıp, genç nesile tanıtma mücadelesi verdiklerini söyledi. Kültürel sanatlara sahip çıkılması, yaşatılması ve tanıtılması gerektiğini belirten Yıldız, Ahlat'ta çok iyi karşılandıklarını belirtti. Yaklaşık 24 yıldır baba mesleğini devam ettirdiğini belirten Yıldız, şöyle konuştu:
"Bu kaşıklarda kullandığımız şimşir ve gürgen ağaçlardır. Bu ağaçların özelliği ise minarelleri koruma ve bakteri barındırmama özelliğine sahiptir. Bilhassa çocuklarda diş sağlığı için çok önemlidir. Günümüzde bu şekilde yemek kaşığı yapanlarda çok azaldı. Türkiye'de bir veya 2 kişi kaldık diyebilirim. Bundan dolayı da taleplere cevap veremeyebiliyoruz. Kültürel sanatlarımız yaşatılmalı, sahip çıkılmalı ve tanıtılmalıdır. Öncelikle bilinçli tüketici olalım. İhtiyaçlarımızı emek sahibinden alalım. Biz geçmişi bugüne taşıyan mirasçılarız. Bin yıllık geçmişi olan kaşık sanatını günümüze taşıyıp, genç nesile tanıtma mücadelesi veriyoruz."

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Geleneksel el sanatları Ahlat'ta sergileniyorGeleneksel el sanatları Ahlat'ta sergileniyorGeleneksel el sanatları Ahlat'ta sergileniyorGeleneksel el sanatları Ahlat'ta sergileniyor

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