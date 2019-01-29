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Geleneksel el sanatları aynı sergide buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.01.2019 16:23 | Son Güncelleme

AÜ Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu 20 akademisyen, tarihi Yakutiye Medresesi'nde minyatür, ebru, tezhip, hat, vitray ve şukufe sanatlarıyla yapılan 40 eserin yer aldığı sergi açtı - İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz: - "Değerlerimizi, kültürümüzü halkımızla buluşturup gençlerimize mensubiyet duygusu aşılamaya çalışıyoruz"

Erzurum'da bir araya gelen 20 akademisyen, tarihi Yakutiye Medresesi'nde geleneksel el sanatlarıyla yapılan eserlerin yer aldığı "Seyr-ü Sefa" sergisi açtı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce organizesinde, Atatürk Üniversitesi (AÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olup bazıları ayrı şehirlerde görev yapan 20 akademisyen minyatür, ebru, tezhip, hat, vitray ve şukufe gibi el sanatlarıyla yaptıkları 40 eserle tarihi Yakutiye Medresesi'ndeki sergide buluştu.

"Seyr-ü Sefa" adlı sergi İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, akademisyenler ve vatandaşların katılımıyla ziyaret açıldı.

Özellikle vatandaşların ilgi gösterdiği sergiye yaptığı 2 ebru eseriyle katılan AÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Bölümü Öğretim Görevlisi olan Kadir Tuzcu, eserlerinde ebru sanatında nadiren kullanılan "kat'ı" tekniğini kullandığını açıkladı.

Tuzcu, "Yakutiye Medresesi'nin motiflerini kullanarak yaptığım tablolarla sergiye katıldım. Sergiyi hem mezun arkadaşlarımızla buluşmak hem de Yakutiye Medresesi'ni canlandırmak için tertip ettik." diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, serginin en önemli özelliğinin tüm geleneksel el sanatlarının aynı sergide buluşması olduğunu söyledi.

Almaz, sergi için Yakutiye Medresesi'ni özellikle seçtiklerini vurgulayarak, "Sergiyi bu tarihi binayla entegre ederek daha da anlam kazanmasını istedik. Değerlerimizi, kültürümüzü halkımızla buluşturup gençlerimize mensubiyet duygusu aşılamaya çalışıyoruz. Tüm halkımızı buraya bekliyoruz." diye konuştu.

Sergiyi gezen vatandaşlardan Muhammed Hınıslıoğlu da sergiyi çok beğendiğini ve Yakutiye Medresesi'nde yapılmasının çok anlamlı olduğunu söyleyerek, "Elimden geldiği kadarıyla bu gibi etkinlikleri beğeniyle takip ediyorum. Herkes bu tür organizasyonlara destek vermeli." ifadelerini kullandı.

Sergide eserleri bulunan akademisyenlere Almaz tarafından teşekkür belgesi ve plaket takdim edildi.

Sergi 2 Şubat Cumartesi gününe kadar açık kalacak.

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Geleneksel Türk El Sanatları sergi Yakutiye Medresesi

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