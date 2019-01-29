Geleneksel el sanatları aynı sergide buluştu

Tuzcu, "Yakutiye Medresesi'nin motiflerini kullanarak yaptığım tablolarla sergiye katıldım. Sergiyi hem mezun arkadaşlarımızla buluşmak hem de Yakutiye Medresesi'ni canlandırmak için tertip ettik." diye konuştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce organizesinde, Atatürk Üniversitesi (AÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu olup bazıları ayrı şehirlerde görev yapan 20 akademisyen minyatür, ebru, tezhip, hat, vitray ve şukufe gibi el sanatlarıyla yaptıkları 40 eserle tarihi Yakutiye Medresesi'ndeki sergide buluştu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, serginin en önemli özelliğinin tüm geleneksel el sanatlarının aynı sergide buluşması olduğunu söyledi.

Almaz, sergi için Yakutiye Medresesi'ni özellikle seçtiklerini vurgulayarak, "Sergiyi bu tarihi binayla entegre ederek daha da anlam kazanmasını istedik. Değerlerimizi, kültürümüzü halkımızla buluşturup gençlerimize mensubiyet duygusu aşılamaya çalışıyoruz. Tüm halkımızı buraya bekliyoruz." diye konuştu.

Sergiyi gezen vatandaşlardan Muhammed Hınıslıoğlu da sergiyi çok beğendiğini ve Yakutiye Medresesi'nde yapılmasının çok anlamlı olduğunu söyleyerek, "Elimden geldiği kadarıyla bu gibi etkinlikleri beğeniyle takip ediyorum. Herkes bu tür organizasyonlara destek vermeli." ifadelerini kullandı.

Sergide eserleri bulunan akademisyenlere Almaz tarafından teşekkür belgesi ve plaket takdim edildi.

Sergi 2 Şubat Cumartesi gününe kadar açık kalacak.

