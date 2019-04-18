Geleneksel El Sanatları Festivali 4. kez kapılarını açıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle Bursa Kent Konseyi tarafından organize edilen, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın da katkılarıyla 4. Bursa Geleneksel El Sanatları Festivali 24-28 Nisan tarihleri arasında Atatürk Kongre Kültür Merkezi Fuar Alanı’nda yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkıları, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleri ile Bursa Kent Konseyi tarafından organize edilen ‘4. Bursa Geleneksel El Sanatları Festivali’, 24 Nisan Çarşamba saat 14.30’da Atatürk Kongre Kültür Merkezi (Merinos AKKM) Fuar Alanı’nda kapılarını 4. kez açıyor. Halk kültürümüzün eşsiz örneklerini teşkil eden ancak günümüz yaşam koşullarına bağlı olarak her geçen gün kaybolmaya yüz tutan geleneksel el sanatlarımızı yaşatmayı hedefleyen festivalde bu yıl Köstence, Bükreş (Romanya), Şumnu, Filibe (Bulgaristan), Prizren (Kosova), İşkodra (Arnavutluk) Gümülcine (Batı Trakya) ve Şeki (Azerbaycan) şehirlerinden gelen ustalar ise ayrı bir renk katacak. Ahşap Oyuncak Yapımı, Bakır Tel İşleme, Baston Yapımı, Boynuz İşçiliği, Demircilik, Geleneksel Karadeniz Çorabı, Geleneksel Türk Okçuluğu, Kat-I Sanatı, Kırkyama, Tel Kırma, Tezhip, Yemenicilik ve Yorgan Yapımı gibi 88 farklı sanat dalında 48 şehirden 124 sanatçıya ait binlerce eser sergilenecek. Ayrıca kurulan sahnede Hacivat - Karagöz ve kukla gösterileri ile defileler ve sanatsal söyleşiler de gerçekleştirilecek. Merinos AKKM Fuar Alanı’nda kurulacak stantlarda usta sanatçılar gün boyu canlı performans düzenleyecek.

Ankara, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çorum, Düzce, Edirne, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahranmaraş, Kayseri, Konya, Kütahya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Rize, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Tokat, Trabzon, Yalova, Zonguldak, Köstence (Romanya), Bükreş (Romanya), Şumnu (Bulgaristan), Filibe (Bulgaristan), Prizren (Kosova), İşkodra (Arnavutluk), Gümülcine (Batı Trakya) ve Şeki’den (Azerbaycan) ustalar festivalde yer alacak.

Festivalde yer alacak 88 farklı sanat dalının yer alacağını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Yurt dışından gelecek olacak konukların yanı sıra, Türkiye’nin de 4 bir yerinden gelecek olan sanatçılarımızı da Bursa’da ağırlayacağız. Festival kapsamında, Karagöz kukla oyunlarından kılıç kalkan gösterilerine kadar bir çok etkinlik olacak. 5 gün boyunca farklı etkinliklere imza atacağız. Destek veren herkese teşekkür ederim" dedi.



