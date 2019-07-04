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Geleneksel el sanatlarına farklı bakış açısı kazandırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.07.2019 10:22 | Son Güncelleme

FİNİKE Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan el sanatları kursunda usta öğreticilik yapan Şahinde Korkmaz Erkeskin (64), filografi, cam, cam füzyon çalışmalarını aynı tablolarda buluşturduğu eserleriyle sanata farklı bir bakış açışı kazandırdı.

Geleneksel el sanatlarına farklı bakış açısı kazandırdı

Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA) - FİNİKE Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan el sanatları kursunda usta öğreticilik yapan Şahinde Korkmaz Erkeskin (64), filografi, cam, cam füzyon çalışmalarını aynı tablolarda buluşturduğu eserleriyle sanata farklı bir bakış açışı kazandırdı.
Finike Halk Eğitim Merkezi'nde filografi, cam ve cam füzyon branşlarında usta öğreticilik yapan Şahinde Korkmaz Erkeskin, kursiyerlere hem geleneksel el sanatlarını öğretiyor hem de farklı teknikleri bir araya getirerek esere dönüştürdüğü tablolarla geçmişten geleceğe iz bırakıyor. Yaklaşık 12 yıldır Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğreticilik yapan Erkeskin, bu sürede filografi, cam ve cam füzyon çalışmalarında yaklaşık 300 kişiye eğitim vererek el sanatları çalışmalarıyla buluşturdu.
FORMUNA UYGUN CAM KESME BULUŞU İLE DERZ KULLANMIYORLAR
Şahinde Korkmaz Erkeskin, formuna uygun kesme tekniği geliştirdiklerini ve cam tablolar ürettiklerini belirterek, "Kendimize ait olan ve formuna uygun kesme tekniğiyle cam tablolar üretiyoruz. Formuna göre kestiğimiz ve birleştirdiğimiz tablolarda asla derz kullanmıyoruz. Bu teknikle yapılan tablolar büyük rağbet görüyor. Yeniliklerden biri de filografiyi, kendi tekniğimizle yaptığımız cam tablolarla birleştirerek, farklı bakış açısı getiriyoruz" dedi.
'FORMUNA UYGUN KESME TEKNİĞİNE PATENT ALMAMIZI ÖNERDİLER'
Piyasadan temin ettikleri çeşitli ebatlardaki camlarla atık camları kuruma ait fırında eriterek bir araya getirdiklerini söyleyen Erkeskin, "Camları cam füzyon olarak erittikten sonra aynı tabloda birleştiriyoruz. Hatta buna filografiyi de ilave ediyoruz. Bizim en çok ilgi gören çalışmamız kendi tekniğimizle kırıp, yerleştirdiğimiz cam tablolar oldu. Sergimizi izlemeye gelen dönemin Yaygın Eğitim Daire Başkanı Mehmet Zeki Başyemenici, bu tekniği hiçbir halk eğitim çalışmasında görmediğini, ilk olduğunu ve mutlaka patentinin alınması gerektiğini söyledi. Bu da bizi çok mutlu etti" diye konuştu.
'HER İNSAN İZ BIRAKARAK GİTMEK İSTER'
Cam füzyon çalışmalarında atık camları da kullanarak geri dönüşüme kazandırdıklarını anlatan Erkeskin, şöyle dedi:
"Hem satın aldığımız camlarla hem de atık camları kullanarak bir anlamda geri dönüşüm sağlıyoruz. Bu çalışmalarda çevreye duyarlılığa da dikkati çekiyoruz. Atık camlardan çok güzel eserler üretiyoruz. Dünyadan her göçen insan iz bırakmak ister. Bizler de el izlerimizi bırakıyoruz gelecek nesillere. Cam tablolarımız ve filografiyle. Sadece yaptığımız eserlerle değil kattığımız ruhla da birilerine ilham vermek, 'Bunlar da yapılabiliyormuş' demek bizleri mutlu ediyor."
'ÇALIŞMALARIMIZ ÇOK BEĞENİLİYOR'
Yaklaşık 7 yıldır cam, cam füzyon ve filografi kurslarına katılan Emine Baladura da "Hocamız Şahinde Hanım önderliğinde vizyonumuz genişledi. Filografi ve cam mozaik sanatında tekniğimizi ilerlettik. Filografiyle cam sanatını birleştiriyoruz. Füzyonu birleştiriyoruz. Fırını kullanarak cam kaynaştırma ile filografiyi birleştirdik. Çok güzel tablolar yaptık. Çalışmalarımız çok beğeniliyor. Arkadaşlarımıza, eşimize, dostumuza da hediyeler yaptık. Çok takdir gördük" dedi.

FOTOĞRAFLI

Geleneksel el sanatlarına farklı bakış açısı kazandırdıGeleneksel el sanatlarına farklı bakış açısı kazandırdıGeleneksel el sanatlarına farklı bakış açısı kazandırdıGeleneksel el sanatlarına farklı bakış açısı kazandırdı

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