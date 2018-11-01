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"Geleneksel Erzincan Tanıtım Günleri"

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 14:04 | Son Güncelleme

"Geleneksel Erzincan Tanıtım Günleri"

İSTANBUL (AA) - İstanbul Erzincan Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen, "Geleneksel Erzincan Tanıtım Günleri" etkinliği başladı.

Maltepe etkinlik alanında, "Gönül Şehri Erzincan İstanbul'a Geliyor" sloganıyla başlayan, etkinlik 4 gün sürecek.

İstanbul Erzincan Dernekler Federasyonu Başkanı Süleyman Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Erzincan Tanıtım Günleri'nin bu yıl birincisini düzenliyoruz. Kurulan stantlarda Erzincan'a ait yöresel ürünler, yöresel yemekler ve kültürel faaliyetler sergilenecek. Etkinliğin ilk günü akşamı Erzincanlı sanatçı Oğuz Aksaç sahne alarak konser verecek. Etkinlik boyunca 15 sanatçı sahne alacak." dedi.

Öztürk, etkinliğin 3. günü Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım'ın da katılacağını belirterek, "Erzincan'ı daha ileriki günlerde en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. Erzincan'ın dünyaya mal olmuş ürünleri var. Bakır işleme, peynir, üzüm, fasulye gibi ürünlerimiz var. Karadeniz'in hamsisi var, bizim de tulum peynirimiz var. Etkinlik boyunca misafirlerimize lavaş ekmek ile tulum peyniri ve çay ikramında bulunacağız." diye konuştu.

Dört gün sürecek etkinlik boyunca Oğuz Aksaç, Arif Kurt, Sercan Direk, Yaşar Sarıkaya, Öznur Sulari, Eren Aydın, Halil Aslan, Fehmi Güneş, Aynur Güneş, Sercan Direk, Erkan Akalın, Erkan Özbeğ ve Cengiz Yurtseven konser verecek.

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Anahtar Kelimeler:
geleneksel erzincan tanıtım günleri maltepe

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