'Geleneksel Gediz Tarhana Festivali' törenle açıldı

Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya), (DHA)- KÜTAHYA'nın Gediz ilçesinde 17 yıldan beri düzenlenen 'Gediz Tarhana Festivali' törenle başladı. Festivali etkinlikleri kapsamında, 'En Güzel Tarhana Pişirme Yarışması' yapıldı.

Gediz ilçesinde 17'ncisi düzenlenen 'Gediz Tarhana Festivali' Adnan Menderes Yaşam Parkı'nda yapıldı. Festivale AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, Gediz Kaymakamı Muhammet Önder, Gediz Belediye Başkanı AK Partili Muharrem Akçadurak, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Yaşar Türker, İlçe Emniyet Müdürü Barış Tosun, AK Parti Kütahya İl Başkan Yardımcısı Ali Abacı ile vatandaşlar katıldı.

Törende açılış konuşmasını yapan Gediz Belediye Başkanı Muharrem Akçadurak, "Bu yıl 17'ncisini düzenlediğimiz Geleneksek Gediz Tarhana Festivali geleneğimiz ve kültürümüz olan tarhanamızın tanıtımının yanında her geçen gün yeni yatırımlarla gelişmekte olan ilçemizin tanıtımına da katkı sağlamaktadır. Tarhana festivalinin Gediz'in hem sanayi hem de ticari hayatına büyük bir renk ve katkı sağlayacağına inanıyorum. Festival programında yer alan kaliteli ve üst düzey etkinliklerle, kültür ve sanatta Gediz'i farklı ufuklara taşıyacak bir ortam hazırlandı. Bu ortamdan beslenen ilçemiz bugün, kültür ve sanatta çoğu ilçelerle yarışacak örnek bir ilçe durumuna geldi." dedi.

Saygı duruşu ve istiklal marşı okunmasının ardından AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan ve beraberindeki protokol heyeti kurdele keserek festivalin açılışını gerçekleştirdi. Festival kapsamında, 'En Güzel Tarhana Pişirme Yarışması' yapıldı. 10 ev hanımının katılımı ile yaplıan yarışmada, yarışmacılar pişirdikleri tarhanalarını jüri üyelerine sundu. Jüri üyeleri tarhananın kokusu, kıvamı, lezzeti ve görselliği gibi kriterlere bakarak puanlama yaptı. Yarışma sonunda Zeynur Akyar 2019 yılı Tarhana Pişirme Yarışması birincisi olurken, Kıymet Yiğit ikinci, Cemile Kurnaz ise üçüncü oldu. Zeynur Akyar'a küçük altın, diğer yarışmacılara ise çeşitli hediye ödülü verildi ve günün anısına toplu fotoğraf çektirildi.