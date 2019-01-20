HABER

Geleneksel halı dokumacılığı kadınlara gelir kapısı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 10:25 | Son Güncelleme

NİĞDE Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan Niğde Halıcılar Birliği Atölyesi'nde Anadolu'da çok eskiden bu yana yapılan halı dokuma sanatını yeniden canlandırıyor.

Geleneksel halı dokumacılığı kadınlara gelir kapısı oldu

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan Niğde Halıcılar Birliği Atölyesi'nde Anadolu'da çok eskiden bu yana yapılan halı dokuma sanatını yeniden canlandırıyor.
Yaklaşık 2 ay önce Niğde Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan Niğde Halıcılar Birliği atölyesinde 40 kursiyer, el emeği ve göz nuru halılar dokuyarak hem hobi ediniyor, hem de meslek sahibi olarak kazanç sağlıyor. Atölyede kursiyerlere tekniğin öğretilmesinin ardından hayal güçleri serbest bırakılıyor.
Dokumaların ham maddelerini yün, tiftik, pamuk, kıl ve ipek oluşturuyor. Kursiyerlerin boş zamanlarını değerlendirmesine ve bir gelir kapısı oluşturmasına yardımcı olan kurs haftanın 5 günü açık. Boş zamanlarını dokudukları halıya adayan kursiyerler böylelikle ev ekonomisine de katkıda bulunuyor. Tamamen el emeği göz nuru halılar 2 veya 3 ayda tamamlanıyor.
Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Hülya Erdem, kursiyer eğitimlerini tamamladıktan sonra istediklerini boyuttaki halıya 2’şerli veya 4’erli gruplar halinde başladıklarını söyledi. Erdem, kursiyerlerin bir şirket için halı dokuduğunu ve metrekare hesabıyla para kazandıklarını belirterek, "Firmalar aracılığı ile kursiyerlerimiz dokudukları halılardan kazanç elde ediyorlar. Halı dokuma güzel bir meslek ancak bitmek üzere. Bu mesleğin devam etmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Halı dokuma mesleğinin tarihi çok eskidir. Geçmiş tarihlerde her evde halı dokuması sanatı icra ediliyordu. Kadınlarımız dokudukları halılardan gelir sağlıyorlardı. Ancak günümüzde halı dokuma sanatı yok olmakla karşı karşıya kaldı" dedi.

FOTOĞRAFLI

Geleneksel halı dokumacılığı kadınlara gelir kapısı olduGeleneksel halı dokumacılığı kadınlara gelir kapısı olduGeleneksel halı dokumacılığı kadınlara gelir kapısı olduGeleneksel halı dokumacılığı kadınlara gelir kapısı oldu

PARTNERMelisa Sözen, 49 bin lirasını istiyorMelisa Sözen, 49 bin lirasını istiyor
Neredeyse tamamı doldu! Akın ediyorlar...Neredeyse tamamı doldu! Akın ediyorlar...
Kula'da evin bahçe duvarı yıkıldıKula'da evin bahçe duvarı yıkıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cezaevindeki oyuncudan hayranlarına müjde!

Cezaevindeki oyuncudan hayranlarına müjde!

Boş konutlara sahte kayıt yapan nüfus memuru tutuklandı

Boş konutlara sahte kayıt yapan nüfus memuru tutuklandı

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Sami Boydak yakalandı! Bavulundan servet çıktı

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! Bombalı araç infilak etti!

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! Bombalı araç infilak etti!

Maç sonrası olay sözler: Allah belasını versin

Maç sonrası olay sözler: Allah belasını versin

AK Parti'li vekilden çok konuşulacak sözler!

AK Parti'li vekilden çok konuşulacak sözler!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

Son gün uyarısından sonra binlerce kişi akın etti!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

Fabrikada yangın! Ölü ve yaralılar var

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Neredeyse tamamı doldu! Akın ediyorlar...

Neredeyse tamamı doldu! Akın ediyorlar...

Günlük burç yorumları 20 Ocak Pazar (2019 yıllık burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

2 bin 200 yıllık tiyatroya biletle girildiği ortaya çıktı

2 bin 200 yıllık tiyatroya biletle girildiği ortaya çıktı

Amerikan Donald Cook destroyeri gece yarısı İstanbul Boğazı'ndan geçti!

Korkutan hamle! Fotoğraf gece 02.00'de çekildi...

Ankara'da feci kaza! Önce ağaca sonra polis arabasına çarptı: Yaralılar var

Önce ağaca sonra polis arabasına çarptı

İstanbul Fatih'de yangın! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da yangın! Ölü ve yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.