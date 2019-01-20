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Geleneksel halı dokumacılığı kadınlara gelir kapısı oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2019 14:48 | Son Güncelleme

NİĞDE Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan Niğde Halıcılar Birliği Atölyesi'nde Anadolu'da çok eskiden bu yana yapılan halı dokuma sanatını yeniden canlandırıyor.

Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan Niğde Halıcılar Birliği Atölyesi'nde Anadolu'da çok eskiden bu yana yapılan halı dokuma sanatını yeniden canlandırıyor. Yaklaşık 2 ay önce Niğde Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan Niğde Halıcılar Birliği atölyesinde 40 kursiyer, el emeği ve göz nuru halılar dokuyarak hem hobi ediniyor, hem de meslek sahibi olarak kazanç sağlıyor. Atölyede kursiyerlere tekniğin öğretilmesinin ardından hayal güçleri serbest bırakılıyor. Dokumaların ham maddelerini yün, tiftik, pamuk, kıl ve ipek oluşturuyor. Kursiyerlerin boş zamanlarını değerlendirmesine ve bir gelir kapısı oluşturmasına yardımcı olan kurs haftanın 5 günü açık. Boş zamanlarını dokudukları halıya adayan kursiyerler böylelikle ev ekonomisine de katkıda bulunuyor. Tamamen el emeği göz nuru halılar 2 veya 3 ayda tamamlanıyor. Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Hülya Erdem, kursiyer eğitimlerini tamamladıktan sonra istediklerini boyuttaki halıya 2’şerli veya 4’erli gruplar halinde başladıklarını söyledi. Erdem, kursiyerlerin bir şirket için halı dokuduğunu ve metrekare hesabıyla para kazandıklarını belirterek, "Firmalar aracılığı ile kursiyerlerimiz dokudukları halılardan kazanç elde ediyorlar. Halı dokuma güzel bir meslek ancak bitmek üzere. Bu mesleğin devam etmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Halı dokuma mesleğinin tarihi çok eskidir. Geçmiş tarihlerde her evde halı dokuması sanatı icra ediliyordu. Kadınlarımız dokudukları halılardan gelir sağlıyorlardı. Ancak günümüzde halı dokuma sanatı yok olmakla karşı karşıya kaldı" dedi.

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