Geleneksel Karacakılavuz dokumasını yaşatıyorlar

TEKİRDAĞ (AA) - Unutulmaya yüz tutan geleneksel Karacakılavuz dokumasını yaşatmaya çalışan kadınlar, aile bütçesine de katkı sağlıyor.

Dokuma eğitmeni Çiğdem Tarar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu kültürü yaşatmak için çeşitli kurslar düzenlediklerini söyledi.

Tarar, Tekirdağ kültürünün daha çok duyulması için çalıştıklarını ifade ederek, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Trakya Kalkınma Ajansı tarafından kadınların ev ekonomisine katkıda bulunmaları ve bu kültürün tanıtımı için proje başlatıldı. Amacımız hem kadınlarımıza detsek olmak hem de yeni nesillere bu kültürü aktarabilmek." dedi.

Hedeflerinin Karacakılavuz kültürünü ulusal platformlara taşımak olduğunu aktaran Tarar, şunları kaydetti:

"Bunların patent veya tescilini alabilmeyi hedefliyoruz. Karacakılavuz'daki kadınların hemen hepsi dokuma yapmasını biliyor. Annelerinden, ninelerinden öğrenmişler. Bu kültürü öldürmek istemiyorlar. Biz bunu en doğru şekilde, en doğru ellerde, en doğru platforma sokmak istiyoruz. Umarım ilerleyen süreçlerde bunu başarırız diye düşünüyorum. Tekirdağ'ın adını kültürüyle daha çok duyurmak istiyoruz."