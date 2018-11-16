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Geleneksel Karacakılavuz dokumasını yaşatıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 16:07 | Son Güncelleme

Geleneksel Karacakılavuz dokumasını yaşatıyorlar

TEKİRDAĞ (AA) - Unutulmaya yüz tutan geleneksel Karacakılavuz dokumasını yaşatmaya çalışan kadınlar, aile bütçesine de katkı sağlıyor.

Dokuma eğitmeni Çiğdem Tarar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu kültürü yaşatmak için çeşitli kurslar düzenlediklerini söyledi.

Tarar, Tekirdağ kültürünün daha çok duyulması için çalıştıklarını ifade ederek, "Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Trakya Kalkınma Ajansı tarafından kadınların ev ekonomisine katkıda bulunmaları ve bu kültürün tanıtımı için proje başlatıldı. Amacımız hem kadınlarımıza detsek olmak hem de yeni nesillere bu kültürü aktarabilmek." dedi.

Hedeflerinin Karacakılavuz kültürünü ulusal platformlara taşımak olduğunu aktaran Tarar, şunları kaydetti:

"Bunların patent veya tescilini alabilmeyi hedefliyoruz. Karacakılavuz'daki kadınların hemen hepsi dokuma yapmasını biliyor. Annelerinden, ninelerinden öğrenmişler. Bu kültürü öldürmek istemiyorlar. Biz bunu en doğru şekilde, en doğru ellerde, en doğru platforma sokmak istiyoruz. Umarım ilerleyen süreçlerde bunu başarırız diye düşünüyorum. Tekirdağ'ın adını kültürüyle daha çok duyurmak istiyoruz."

Karacakılavuz Mahallesi'nde yaşayan Besen Duran da bu kültürün büyüklerinden kendilerine miras kaldığını dile getirdi.

Duran, büyüklerinden öğrendikleri kültürü icra etmeye çalıştıklarını ifade ederek, "Bu kültürü gelecek kuşaklara da aktarmak istiyoruz. İnşallah bunu başarmak için gayret ediyoruz. Kültürümüzün unutulmasını istemiyoruz. Dokuma, dört ayaklı tezgahlarda yapılıyor. Yöremize özel desenlerle birlikte kilimleri dokuyoruz." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
dokuma Karacakılavuz Tekirdağ

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