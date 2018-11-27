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Geleneksel keçe sanatını evinin terasında yaşatıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 10:35 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de, ev kadını Seyda Parlakalın Yıldız, kültürel miras olan ve unutulmaya yüz tutan mesleklerden keçe tasarım sanatını evinde kurduğu atölyede yaşatmaya çalışıyor.

Geleneksel keçe sanatını evinin terasında yaşatıyor

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - OSMANİYE'de, ev kadını Seyda Parlakalın Yıldız, kültürel miras olan ve unutulmaya yüz tutan mesleklerden keçe tasarım sanatını evinde kurduğu atölyede yaşatmaya çalışıyor.
Evli ve dört çocuk annesi Seyda Parlakalın Yıldız, keçenin insan sağlığı ile bütünleştiğini söyledi. 3,5 yıldır keçe sanatı ile uğraştığını belirten Yıldız, "Sentetik ürünlerin artmasıyla, hayatımıza dahil olan, eskiden büyüklerimizin yaşamadığı o kadar çok çeşitlilikte hastalık var ki bunların tamamının insan vücuduna uyum sağlamayan teknoloji ürünlerinden kaynaklandığına inanıyorum. Keçe yeleğini yazın kullandım ve hiçbir şekilde terleme yaptırmıyor. Aynı zamanda kışın da kullanıyorum ve son derece ısıtıcı ve rahatlatıcı bir özelliği var. Keçenin doğayla barışık olduğuna inanıyorum" dedi.
İNSANIN RUHUNU DOYURUYOR
Evinin teras katını atölyeye dönüştürdüğünü söyleyen Yıldız şöyle devam etti:
"İnsan ruhunu rahatlatan bir uğraş. Bütün stresimi antidepresanlara başvurmadan keçe sayesinde atlattım. Kalıp keçeler ile tanıştım ama onlarla yeterince renkler oluşturulamıyordu ve kendi renklerimi yapmak istedim. Bu noktada kök boyalarla kendi karma renklerimi oluşturmaya başladım. Bu işe beni renkler yönlendirdi diyebilirim. Ağırlıklı olarak keçeden tablolar, yelek ve seccade yapıyorum. Bunun yanı sıra şapka, çanta çalışmalarım da oluyor. Her baktığım şey benim için keçeye nasıl dönüştürülür, bununla keçe yapılır mı veya bunu keçeden nasıl imal edebilirim bakış açısıyla bakıyorum. Boyarken bile ciddi bir emek ve meşakkat var. Yani eller konusunda çok hassas iseniz bu işe çok yaklaşmayın derim. Çünkü insan vücudu ile keçe arasında çok büyük bir bağ var. Elinizi sürmeden kirlenmesin diyerek yapabileceğiniz bir sanat tarzı değil bu. Emek var ve fiziksel güç içeriyor. Öncelikle kendi ruhumu doyuruyorum diyebilirim. Satışı da olursa memnuniyet duyuyorum. Çünkü belli bir kaynak finans bulup ürün ayarlamam gerekiyor. Kendi kendini az ya da çok finanse ediyor, masraflarımı çıkarıyorum."
SAĞLIĞA FAYDASI VAR
Keçenin faydaları hakkında da bilgiler veren Seyda Parlakalın Yıldız, "Keçe ile hem stresinizi aktarma şansınız var aynı zamanda yoğun hiperaktivite şikayeti olan çocuklar için çok sakinleştirici özelliği var. Bu noktada keçeden çocuklar için toplar yaptım. Çok büyük sakinleştirici özelliğinin yanı sıra doğal bir nem dengeleyici özelliği var. Ortamda keçeyi bol kullanıyorsanız, sıcak havada tuttuğu nemi tekrar ortama iade ediyor, aşırı nemli havalarda da tutarak sizi nemden koruyor"

FOTOĞRAFLI

Geleneksel keçe sanatını evinin terasında yaşatıyorGeleneksel keçe sanatını evinin terasında yaşatıyorGeleneksel keçe sanatını evinin terasında yaşatıyorGeleneksel keçe sanatını evinin terasında yaşatıyor

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