HABER

Geleneksel ok ve yay ile balık avlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 11:10 | Son Güncelleme

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, okçuluk eğitmeni Rıfat Demirci (44), konsantrasyonunu ve atış tekniğini geliştirebilmek için geleneksel ok ve yay ile balık avlıyor.

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) - TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, okçuluk eğitmeni Rıfat Demirci (44), konsantrasyonunu ve atış tekniğini geliştirebilmek için geleneksel ok ve yay ile balık avlıyor.

Erbaa'da 2 yıldır binicilik ve geleneksel okçuluk eğitimi veren, evli ve 3 çocuk babası Rıfat Demirci, tekniğini geliştirmek için balık avlamaya başladı. Geleneksel okçulukla 2014'ten bu yana ilgilenen Demirci, sabit hedeflere atış yapmak yerine hareketli ve zorlu nesnelere atış yapmanın kendisi için daha faydalı olduğuna karar vererek, çalışmaya başladı. Geleneksel yayıyla yöredeki göl ve derelerde balıkları takip ederek, suya atışlar gerçekleştiren Demirci, çalışmalarının karşılığını, katıldığı yarışmalarda elde ettiği derecelerle alıyor. Son olarak Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde, Bitlis'in Ahlat ilçesinde 3'üncü Anadolu Fetih Kupası'nda 4'üncü olan Rıfat Demirci, derecesini daha da ilerletmeyi hedefliyor.

Atış yapmadan önce uzun süre balıkların hareketlerinin izlenmesi gerektiğini belirten Rıfat Demirci "Geleneksel Türk okçuluğuna 2014 yılında başladım, 2017 yılında da atlı okçuluğa başladım. Şu anda Erbaa’da at bindirme, binicilik eğitimi ve geleneksel Türk okçuluğu kursları veriyorum. Erbaa Belediyesi Atlı Okçuluk Kulübü'müz var, gençlerimizi yetiştiriyoruz. Geleneksel ok ve yayla balık da avlamaya başladım. Aslında balık avlama derdinde değiliz. Balık avlarken suda aşırı derecede kırılma oluyor. Bir de su bulanık ayrıca balık çok hareketli bir hayvan olduğu için sürekli takip gerekiyor. Okçulukta konsantre olmak çok önemli. Ondan dolayı balıkları takip ederek konsantremi geliştirmeye, kendimi geliştirmeye uğraşıyorum. Geleneksel yayların, olimpik yaylara göre kullanımı daha zor. Olimpik yaylarda yüzde 80 yay işi görürken, geleneksel yayda yüzde 80 atıcıya iş düşüyor. Atıcının tamamen yayla bir bütün olması gerekiyor. O yüzden daha zor. Ben de zor olduğu için daha çok seviyorum'' dedi.

PARTNER Bacağından çıkanlar şoke etti! Bacağından çıkanlar şoke etti!
Türk pilot, dünyanın en kuzeyinden en güneyine planörle uçacakTürk pilot, dünyanın en kuzeyinden en güneyine planörle uçacak
Şehit öğretmenin ailesine anlamlı hediyeŞehit öğretmenin ailesine anlamlı hediye
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

İstanbul'da okul servisi takla attı! Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da okul servisi takla attı! Çok sayıda yaralı var

Türk devi resmen Almanlara satıldı

Türk devi resmen Almanlara satıldı

Hande Ataizi aşkını ilan etti! Tam 21 yaş küçük!

Hande Ataizi aşkını ilan etti! Tam 21 yaş küçük!

KKTC'de askeri bölgede art arda patlamalar!

KKTC'de askeri bölgede art arda patlamalar!

Toplantı sonrası Erdoğan'dan o isme özel görev

Toplantı sonrası Erdoğan'dan o isme özel görev

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Selahattin Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itiraza ret!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yalova'yı karıştıran iddia! 'CHP'li başkanın yakın akrabalarını müdür yaptı'

Yalova'yı karıştıran iddia! 'CHP'li başkanın yakın akrabalarını müdür yaptı'

Kocaeli Valiliği'nden 'imam hatip okuluna kayıt baskısı' iddiasına açıklama

"Ya İmam Hatibe Ya Evinize" başlıklı habere Valilik'ten yanıt!

Van'da PKK operasyonu! Teröristin yakalanma anı ortaya çıktı

Teröristin yakalanma anı ortaya çıktı

Şans Topu sonuçları 11 Eylül: Bir devirde 866 bin TL

Şans Topu'nda devir!

Sayısal Loto sonuçları 11 Eylül: Kazanan yok!

Kazanan çıkmadı

FSM Köprüsü'nden atlayarak intihar etti!

Deniz yüzeyinde hareketsiz halde bulundu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.