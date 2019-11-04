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Geleneksel oyunları okulda yaşatıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 11:35 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu öğretmenleri, "sek sek", "mendil kapmaca", "dokuz taş" ve "misket" gibi geleneksel oyunlarla öğrencilerini hem teknoloji bağımlılığından uzak tutuyor hem de sosyalleşmelerini sağlıyor - Okul Müdürü İslam Keser: - "Çocukların tablet ve bilgisayara bağlı kalmaması için, bizim de çocukluğumuzda oynadığımız birçok oyunu öğrencilerimize öğretmek istedik"

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu idareci ve öğretmenleri, öğrencileri teknoloji bağımlılığına karşı geleneksel oyunlarla buluşturuyor.

Öğrencilerin telefon ve bilgisayar gibi teknolojik ürünlere bağımlı kalmalarının önüne geçmek ve sosyalleşmelerini sağlamak isteyen öğretmenler, okul bahçesinde "sek sek", "mendil kapmaca", "çelik çomak", "dokuz taş", "misket", "yakar top" ve "ip atlama" gibi oyunların oynanabileceği alanlar oluşturdu.

Ders aralarında ve beden eğitimi derslerinde, anne ve babalarının çocukluk dönemlerinde sokaklarda oynadığı oyunları okulda öğrenen öğrenciler, bu sayede hem eğleniyor hem de derslere daha istekli giriyor.

Okul Müdürü İslam Keser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların bilgisayar, tablet ve telefondaki oyunlara bağımlı olarak büyüdüğünü söyledi.

Bu oyunların çoğu zaman çocuklar üzerinde olumsuz etki oluşturduğunu vurgulayan Keser, "Okul olarak buna yönelik farklı bir çalışma yapmaya karar verdik. Çocukların tablet ve bilgisayara bağlı kalmaması için, bizim de çocukluğumuzda oynadığımız birçok oyunu öğrencilerimize öğretmek istedik. Çocukları motive ederek dışarıda daha fazla zaman geçirmelerini sağlamayı hedefledik." diye konuştu.

Hayatlarında ilk kez çelik çomakla tanışan öğrencilerin olduğunu anlatan Keser, şöyle devam etti:

"Bu şekilde derslere daha çok konsantre oluyorlar. Sanal dünyadan uzaklaşıp birbirleriyle daha güzel kaynaşıyorlar. Bu çalışmalarımızı artırmayı düşünüyoruz. Okulumuzun 137 öğrencisi var ve hepsi etkinliğe katıldı. Öğrenciler hem eğleniyorlar hem de derslere daha motive giriyorlar."

Öğrencilerden Zehra Gezen ise önceden zamanını daha çok tablette oyun oynayarak geçirdiğini belirterek, geleneksel oyunları öğrendikten sonra arkadaşlarıyla daha çok zaman geçirmeye başladığını aktardı.

Sek sek, ip atlama ve diğer oyunları çok sevdiğini dile getiren Gezen, öğretmenlerine teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
geleneksel oyun Hakkari Okul Yüksekova

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