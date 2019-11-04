Geleneksel oyunları okulda yaşatıyorlar

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu idareci ve öğretmenleri, öğrencileri teknoloji bağımlılığına karşı geleneksel oyunlarla buluşturuyor.

Öğrencilerin telefon ve bilgisayar gibi teknolojik ürünlere bağımlı kalmalarının önüne geçmek ve sosyalleşmelerini sağlamak isteyen öğretmenler, okul bahçesinde "sek sek", "mendil kapmaca", "çelik çomak", "dokuz taş", "misket", "yakar top" ve "ip atlama" gibi oyunların oynanabileceği alanlar oluşturdu.

Ders aralarında ve beden eğitimi derslerinde, anne ve babalarının çocukluk dönemlerinde sokaklarda oynadığı oyunları okulda öğrenen öğrenciler, bu sayede hem eğleniyor hem de derslere daha istekli giriyor.

Okul Müdürü İslam Keser, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukların bilgisayar, tablet ve telefondaki oyunlara bağımlı olarak büyüdüğünü söyledi.

Bu oyunların çoğu zaman çocuklar üzerinde olumsuz etki oluşturduğunu vurgulayan Keser, "Okul olarak buna yönelik farklı bir çalışma yapmaya karar verdik. Çocukların tablet ve bilgisayara bağlı kalmaması için, bizim de çocukluğumuzda oynadığımız birçok oyunu öğrencilerimize öğretmek istedik. Çocukları motive ederek dışarıda daha fazla zaman geçirmelerini sağlamayı hedefledik." diye konuştu.