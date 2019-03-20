MARDİN (AA) - Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu (ÇOSKF) Başkanı Mehmet Mutlu, geleneksel çocuk oyunları için bir olimpiyat düzenlemeyi düşündüklerini söyledi.

Mardin'deki temaslarıyla ilgili AA muhabirine açıklama yapan Mehmet Mutlu, 2010 yılında, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunlarını tekrar canlandırmak ve hatırlatarak oyunlar oynatmak amacıyla kurulan federasyonun, dünya çapında çok güzel çalışmalara imza attığını söyledi.

Bugüne kadar Türkiye'de 40 ilde 10 binlerce çocuğa seksek, mendil kapmaca ve yakan top gibi sokak oyunlarını kurallar eşliğinde oynatarak ligler düzenlediklerini ve düzenlemeye devam ettiklerini aktaran Mutlu, çocukların mutluluğunu önemsediklerini vurguladı.

Hem bedenen hem ruhen çocukların gelişimi için geleneksel oyunlara ağırlık verdiklerine işaret eden Mutlu, branş ve oyun olarak sayıyı artıracaklarını aktardı.

Mutlu, şöyle konuştu:

"Dünyada ilk defa, geleneksel oyunlarımız için bir olimpiyat düşünüyoruz. Sloganımız, çocuk oyunla, dünya çocukla büyür. Hedefimiz dünyada geleneksel oyunlarımızdan bir olimpiyat yapmak. En kolay şey çocuğa oyun oynatmak. Yeter ki siz o imkanı sağlayın."