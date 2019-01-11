Geleneksel sanatlar 154 yıllık eğitim geleneği ile yaşatılacak

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı faaliyet gösteren yaygın eğitim kurumlarından olan olgunlaşma enstitülerinin 23'üncüsü Erzurum'da hizmete girerek, geleneksel meslekler ile el sanatlarının geleceğe taşınmasına katkı sağlayacak. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kentte açılacak olgunlaşma enstitüsünün Yakutiye ilçesindeki Şair Nefi Ortaokulu binasında hizmet vereceği belirtildi. Mevcut ortaokul öğrencilerinin Tarihi Üç Kümbetler mevkisinde yapılan yeni okulda eğitim-öğretime devam edeceği aktarılan açıklamada, Şair Nefi Ortaokulu binasının gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra Erzurum Olgunlaşma Enstitüsü olarak hizmete gireceği bildirildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Erzurum Valisi Okay Memiş, olgunlaşma enstitülerinin eğitim-öğretim, araştırma, tasarım ve tanıtım-pazarlama üzerine oluştuğunu belirtti. Memiş, bu dört alanda başarı elde etmenin en önemli misyon olması gerektiğini aktararak, "Enstitümüz eğitim kurumu olarak ilimiz eğitim hayatına, kültür kurumu olarak ilimiz sosyo-kültürel hayatına ve yarattığı istihdam alanıyla da ekonomik hayatına önemli katkılar sağlayacaktır." ifadesini kullandı.

Olgunlaşma enstitülerinin tarihi gelişimine değinen Memiş, şunları kaydetti: "Sultan Abdülaziz döneminde 1865 yılında açılan kız sanayi mekteplerinden günümüze uzanan olgunlaşma enstitüleri, kültürümüzü yaşatmada ve geleceğe aktarma konusunda önemli misyona sahip. Olgunlaşma enstitüleri geleneksel Türk giyim ve el sanatları alanlarında araştırma, geliştirme, değerlendirme, arşivleme ve üretim çalışmaları yapan ve el sanatlarının yaşatılmasına katkı sağlayan önemli yaygın eğitim kurumlarıdır. İlimizin sanayi şehri olma arzusundan kaynaklanan sapmalar, sanatın ticarileşme kaygısı, kültürel değerlerin modern ve ithal kültürlerle teması, yeterli eğitime sahip olmayan kişilerce yürütülen kültür ve sanat değerinden yoksun üretim çalışmaları, kısacası günümüz modern iktisadi hayatının etkileri, geleneksel el sanatlarımızı ve kültürümüzü öze sadık kalınarak yaşanmasını çok zorlaştırmıştır." Memiş, Erzurum kültürünün ülke ve dünya çapında yaygın tanıtımı, korunması ve geliştirilmesi açısından büyük önem taşıyan enstitünün kent açısından kazanım olduğunu ve eksikliklerin giderilmesinin ardından hizmet vermeye başlayacağını belirtti.