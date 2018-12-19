İSTANBUL (AA) - Hat ve ebru sanatçısı Ömer Faruk Dere, bütün teknolojik imkanların birer araç olduğunu belirterek, "Onu kullanmasını bilmek yetmiyor, doğru kullanmasını bilmek lazım. Bu nedenle kendimizi sürekli geliştirmeliyiz." dedi. Yapı Kredi Kültür Sanat'ta, Geleneksel Sanatlar Derneği iş birliğiyle düzenlenen "Geleneksel Sanatlar Konuşmaları"nda hat ve ebru sanatçısı Dere ile Prof. Dr. Mehmet Zeki Kuşoğlu sanatseverlerle buluştu. Bir arada izlenime sunulan 138 parça Osmanlı tombağının yer aldığı "Tombak: Altından Süzülen Zarafet" sergisi dolayısıyla gerçekleştirilen etkinliğe katılan Dere, geleneksel sanatlarda kullanılan malzeme ve tekniklere ilişkin bilgi verdi. Geleneksel sanatlarda mürekkebin, mürekkep rengi olarak da siyahın önemli olduğunu vurgulayan Dere, "Bizde mürekkep istir, siyahtır, siyah da tevhidin rengidir. Siyah, yazdığınız yazıdaki bütün hatayı gösterir. Renk insanı aldatır ama siyah bütün gerçekliğiyle her şeyi verir. Bu nedenle hat sanatında renk siyahtır ve karbondan yani isten üretilir." ifadesini kullandı.

Dere, selatin camilerinde bulunan is odalarının mürekkepçiliğe hizmet etmek için tasarlandığını anımsatarak, şunları kaydetti: "Bugün tabi ki guaj boyalar Batılı firmalar tarafından hazırlanıyor. Kaliteli iyi malzemeleri kullanıyoruz. Burada renk olgunluğuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Pek çok renk çeşidimiz var ama bunlardan bizim geleneğimize uygun yani kamil renkleri kullanmak, geleneksel sanatçıların yapması gereken en önemli şeylerden biri." Geleneksel sanatlarla ilgilenenlerin hem renk hem de malzeme konusunda kemali araması gerektiğini dile getiren Dere, "Bütün teknolojik imkanlar bizler için bir araçtır. Onu kullanmasını bilmek yetmiyor, doğru kullanmasını bilmek lazım. Bu nedenle kendimizi sürekli geliştirmeliyiz. İyi malzemenin peşinde olmalı, malzemenin de imkanlarını kovalamalıyız." dedi. \ - "Ustalardan el almaya gayret ettik" Ahşap, taş ve maden sanatları alanında klasik ve çağdaş yorumlarla eserler üreten Prof. Dr. Kuşoğlu ise konuşmasında sergide tombak tekniğinin çok güzel örneklerinin bulunduğunu söyledi.