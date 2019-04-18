İSTANBUL (AA) - Geleneksel sanatlar koleksiyonculuğunun bugünkü durumu, gereksinimleri ve sorunlarının ele alındığı "Geleneksel Sanatlar Konuşmaları" konferansı gerçekleşti.

Taksim'deki Yapı Kredi Kültür Sanat'ın Locasında gerçekleştirilen konferansta, Portakal Sanat ve Kültür Evi'nin sahibi Raffi Portakal ve koleksiyoner Murat Kılıç konuşmacı olarak yer aldı.

Portakal, geleneksel sanatların koleksiyonculuğunda hat sanatının önemli yeri olduğunu belirterek, "Hat sanatında ise istif denilen kompozisyon çok önemlidir. Ayrıca hat sanatının araç ve gereçleri de koleksiyoner için büyük önem taşır." dedi.

Hat sanatında araç ve gereçlerin hattatın maktası, kalemtıraşı, hokkası ve kalemi gibi tarihi öğelerden oluştuğuna işaret eden Portakal, koleksiyonerlerin bütün bu topladıklarının bilgisine vakıf olan ve tarihi yolcuğunu bilen kişiler olduğunu söyledi.

Portakal, sanat eserinin kıymetini anlamak adına Notre Dame Kilisesi yangının önemli bir olay olduğunu vurgulayarak, "Yangın çıktığında Paris itfaiyesi çok güzel bir yol izleyerek, sırasıyla önce insan ve sonra sanat eserlerini kurtarma yolunu seçti. Çünkü yangında kurtarılacaklar önceden belirlenmiş, sadece bir tabloyu kurtaramadılar." şeklinde konuştu.