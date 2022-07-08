Geleneksel şekillerde ütü yapmayı sevmeyenler için dikey ütü önerileri

Birçok insanın yapmaktan kaçındığı ev işlerinin başında ütü geliyor. Özellikle ütü seremonisini gözünde büyüten herkes, ütüden âdeta kaçıyor. Önceki yıllarda sadece mağazacılık ve profesyonel alanlarda kullanılan dikey ütüler, artık mini hâlleri ve yüksek performanslarıyla evlerde yerini alıyor. Bu ürünler; sadece evler için değil, ofis ve seyahat gibi çeşitli alanlarda da ütü masasına ihtiyaç duymadan kısa sürede çamaşırlarınızı pürüzsüz ve kırışıksız hâle getiriyor. Sizler için birçok dikey ütü markalarını listeledik. İşte detaylar!

1. Kırışıklığa son veren: Philips Steam & Go Plus Buharlı Ütü

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Kıyafetlerinizde oluşan kırışıklıkları ütü masasına ihtiyaç duymadan kısa sürede Philips Steam & Go Plus Buharlı Ütü ile bitirebilirsiniz. Asılı hâlde olan kıyafetlerinizi zahmetsiz şekilde ve dikey formda ütülemenizi sağlayan ürün, tüm kumaş tiplerinde kullanıma uygun şekilde üretilir. Yaka ve kol manşetleri gibi ütülemesi ve kırışıklığın açılması zor olan bölgelerde bile cihaz, imdadınıza yetişerek profesyonel bir iş çıkarır. Ürünün içinde yer alan elektrikli pompa, dışarıya sürekli buhar vererek kısa sürede tüm çamaşırlarınızın ütüsünü tamamlamanızı sağlar. El tipi kompakt ütü, ergonomik olarak tasarlanarak kolay kullanım vadeder.

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2. Uygun fiyatlı: Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici Dikey Ütü

Kiwi Buharlı Buharlı Kırışık Giderici Dikey Ütü, otomatik sistemi ile kısa sürede kıyafetlerinizdeki kırışıklıkları giderir. Güçlü buharı sayesinde mikrop ve bakterileri %99 oranında yok eder. 240 ml su kapasiteli çıkarılabilir su haznesine sahip olan ütü, 45 saniyede suyu hızla ısıtır. Damlatmaz başlık, otomatik kapanma sistemi ve paslanmaz çelik buhar çıkışı özellikleri sayesinde kullanıcılarına konfor sağlar. 1200 W güçle çalışan cihaz; perde ve askıda olan kıyafetlerinizi hızlıca ütülemenize olanak tanır. Ürünün fırça başlığı sayesinde ütü yapmayı, çamaşırlarınıza zarar vermeden pratik şekilde tamamlayabilirsiniz.

3. Çamaşırları dümdüz yapan: Grundig 1600 W Buharlı Kırışıklık Giderici Ütü

Grundig 1600 W Buharlı Kırışıklık Giderici Ütü ile çamaşırlarınızı ekstra efor sarf etmeden ütüleyebilirsiniz. 1600 W güce sahip ürün, hızlı ve kolay şekilde çamaşırlarınızı ütüler. 35 saniye içinde ısınır ve 25 dakika boyunca yüksek buhar vererek hızlı ve hassas düzleştirme yapar. Damlama önleyici özelliği sayesinde çamaşırlarınıza su damlatmaz, bu sayede kusursuz kırışıklığı yakalayabilirsiniz. Normal ve eko olarak 2 ayrı program içeren ütünün üzerindeki ekran sayesinde program değişikliği yapabilirsiniz. 230 ml su tankı kapasitesi bulunan cihazla fazla sayıda olan çamaşırlarınızı tek seferde ütüleyebilirsiniz.

4. Hem şık hem kullanışlı: Arzum Steam Rush Buharlı Düzleştirici

Arzum Steam Rush Buharlı Düzleştirici'nin 1600 W motor gücü ve sürekli buhar çıkışı sayesinde pürüzsüz çamaşırlara sahip olabilirsiniz. 135 ml su tankı kapasitesine sahip ürün, yüksek buhar gücü sayesinde ileri düzey hijyen sağlar. Taban kalitesi sayesinde kireçlenme problemi yaşamadan uzun süre kullanım vadeder. Mavi rengi ile göz dolduran ürün, iki farklı fırça seçeneği sunar. Kablo uzunluğu 1.9 metre olan dikey ütü ile ulaşılması zor olan yerlerde bile ütünüzü yapabilirsiniz. ECO buhar modu sayesinde fazla enerji harcamadan ve ütü masası kullanmadan ütü yapmanın keyfini çıkarabilirsiniz.

5. Ergonomik tasarıma sahip: Tefal Access Steam Buharlı Dikey Ütü

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Kırışıklıkları gidermenin etkili yolu olan Tefal Access Steam Buharlı Dikey Ütü ile ütü masanızı çıkarmadan sadece tek askı ile ütü yapabilirsiniz. 200 ml su haznesine sahip olan cihaz, 10 dakikaya kadar yüksek buhar çıkarır. 3 metre kablo boyu ve sürekli buhar püskürtme kilidi özellikleri ile kullanıcıların beğenisini kazanır. Günlük kullanım için ergonomik ve kusursuz olarak dizayn edilen ürün, hızlı ve kolay şekilde çamaşırlarınızın kırışıklıklarını giderir. Kaliteli ve dayanıklı bir dikey ütü arıyorsanız bu ürüne şans vermenizi öneririz.

6. Hem dikey hem yatay: Ariete Duetto Non-Stop Buharlı Seyahat Ütüsü

Ariette Duetto Non-Stop Buharlı Seyahat Ütüsü, yüksek performansı ile sıklıkla tercih edilen ürünler arasında yer alır. Hem yatay hem dikey pozisyonda kullanılarak çamaşırlarınızı kısa sürede ütülemenizi sağlar. Seramik yapışmaz tabanı sayesinde tüm kumaş tiplerinde kullanıma uygun olur. 180 ml su kapasitesine sahip ürün, diğer markalara göre daha az su alır. Non-stop buhar gücü sayesinde haznedeki su bitene kadar en yüksek performansla kırışıklıkları giderir. Buhar hazır göstergesi sayesinde ütünün hazır olduğunu anlayabilir, kısa süre içinde güçlü buharla çamaşırlarınızı ütüleyebilirsiniz.

7. Katlanabilir yapısı ile kolay taşınan: Altus Al Katlanabilir Portatif Kırışıklık Giderici

Dikey ütüleme imkânı sunan Altus Al Katlanabilir Portatif Kırışıklık Giderici ile etkili bir ütüleme yapabilirsiniz. Tam fiyat performans ürünü olan cihaz, aynı zamanda ergonomik dizaynı ile kullanım kolaylığı sunar. Seyahat, otel, ev ve iş yeri gibi çeşitli mekânlarda kullanıma uygun olan ürün, kıyafetlerinizi günlük olarak rahatça ütülemenizi sağlar. Çelik tabanı sayesinde su akıtmaz. Katlanabilir alt kısmı ile az yer kaplayan cihaz, 1400 W güç ve 14 dakikalık buhar gücü ile kırışıklıkları iyi düzeyde giderir. Hafif ve kompakt tasarımlı ürünle çamaşırlarınızı en kısa sürede ütülemeye ne dersiniz?

8. Kaliteli ve dayanıklı: Rowenta Perfect Steam Pro Ütü İstasyonu

Ütü istasyonu olarak kullanılan ve yoğun ütü seanslarının vazgeçilmezi olan Rowenta Steam Perfect Stream Pro Ütü İstasyonu ile çamaşırlarınızı profesyonel şekilde ütüleyebilirsiniz. Buhar kilit fonksiyonu ve kolay takılıp çıkarılabilen büyük su tankı sayesinde cihaz, yığınla çamaşırı hiç ara vermeden ütülemenizi sağlar. Kıyafetlerinizdeki son dakika düzeltmeleri ve günlük ile profesyonel anlamda yapılan kırışıklık giderme işlemlerini yoğuşma olmadan tamamlar. Her türlü kıyafete ve kumaşa uygun bir ütüleme imkânı sunan ürün; kapı kancası, kaba kumaşlar için fırça, ince çamaşırlar için aksesuar, pantolon ve ceketler için örgü pense ve aksesuarları saklamak için pratik bir çanta içerir.

9. Ayaklı yapısıyla kullanım kolaylığı sunan: Singer Dikey Ütü Cihazı

Singer Dikey Ütü Cihazı, ayaklı yapısı ve ütüleme askısı ile benzerlerinden ayrışıyor. Askısı sayesinde çamaşırı daha iyi kavrayarak ütüleme yapabilen cihaz, 45 saniyelik ısınma süresi ve 90 dakikalık kesintisiz buhar gücü sağlıyor. Yaklaşık 2.5 litrelik su tankına sahip olup teleskopik çubuğu sayesinde çamaşırların boyuna göre ayarlanabiliyor. Ürünün kumaş fırçası, kıyafetlerinizde hiçbir hasar bırakmadan profesyonel şekilde ütü yapma olanağı tanıyor. 1500 W güce sahip dikey ütü, piyasada bulunan diğer alternatiflere göre daha yüksek bir performans sunuyor.

10. Yüksek performanslı: Vestel Buharlı Kırışıklık Giderici

Vestel Buharlı Kırışık Giderici, 1500 W güce sahip olduğu için kullanıcılarına hızlı ve yüksek performans sunuyor. Dikey konumda buhar çıkaran ütü, paslanmaz çelik tabanla üretildiği için uzun ömürlü kullanım vadediyor. 250 ml su kapasitesi olan cihaz, piyasada bulunan rakiplerine göre uygun fiyatlı olmasıyla tercih ediliyor. Birçok kullanıcı yorumunda ürünün, kalitesine göre uygun bir fiyat aralığında olduğu belirtiliyor. Hem hazne ve boyut hem güç açısından diğer dikey ütülerle karşılaştırıldığında cihaz, farkını ortaya koyuyor. 25 dakika boyunca buhar gücü sunan ütüyü detaylıca inceleyip sepetinize eklemenizi öneriyoruz.