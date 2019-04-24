"Geleneksel sporların hak ettiği yeri bulmasını amaçlıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, "Geleneksel sporlarımız, bize ait bizim olan sporlardır. Bunların da diğer spor dallarının yanında hak ettiği yeri bulabilmesini amaçlıyoruz. Geleneksel sporlarla vermeye çalıştığımız bu mesajın kültürün başka alanlarında da gençlerimizde karşılık bulacağını düşünüyoruz." dedi.

Üsküdar'daki Milli Eğitim Vakfı Ortaokulu'nda öğrencilerle bir araya gelen Erdoğan, burada öğrencilerle ok atıp ve mangala oynadı.

Eğitmenler eşliğinde ok atıp Mas Güreşi ve mangala oynayan öğrenciler, etkinliğe yoğun ilgi gösterdi.

Bilal Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, konfederasyon olarak İstanbul, Konya ve Aksaray'daki milli eğitim müdürlükleri ile okullarda geleneksel sporların tanıtımına ilişkin faaliyetler yaptıklarını söyledi.

Bu kapsamda mangala oyunu, mas güreşi ve geleneksel okçuluğu tanıttıklarını dile getiren Erdoğan, "Biz bu faaliyeti 3 yıldır yapıyoruz. Sene boyunca okullara gidiyoruz. Okullarda özellikle ortaokullarda bir mas güreşi minderi ve seti ile 20 kadar mangala ile öğrencilerimize mas güreşini öğretiyoruz. Mas güreşi, bizim eski Yakut Türklerinin eski bir sporu. Çok eğlenceli, keyifli bir spor." diye konuştu.