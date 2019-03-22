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"Geleneksel tıp" lisansüstü eğitim müfredatına girdi

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.03.2019 11:17 | Son Güncelleme

Sülük, hacamat, hipnoz, ozon terapi gibi geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları, Türkiye'de ilk defa Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde hem yüksek lisans hem de doktora programı müfredatına alındı - Hekim, eczacı, veteriner hekim, biyolog, ziraat ve farmakognozi uzmanları, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Geleneksel Tıp Anabilim Dalı'nda yürütülen çalışmalarda hem araştırma yapacak hem de öğrencilere eğitim verecek - Rektör Prof. Dr. Metin Doğan: - "Yurt dışında geleneksel tıp uygulamaları alanında pek çok tıbbi araştırma yürütülüyor. Bu alanı tıp eğitimine alarak Türkiye'de öncü bir çalışmayı başlatmış olduk"

YEŞİM SERT KARAASLAN - Sülük, hacamat, hipnoz, ozon terapi gibi geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları, Türkiye'de ilk defa Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde (AYBÜ) yüksek lisans hem de doktora programı müfredatına alındı.

Rektör Prof. Dr. Metin Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üniversite bünyesinde bulunan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Bu alanın son yıllarda giderek popüler hale geldiğini belirten Doğan, özellikle Çin'de modern tıbbın yanı sıra geleneksel tıpla ilgili eğitim veren fakültelerin bulunduğunu anlattı. Doğan, Çin'deki fakültelerde modern tıbbın yanı sıra geleneksel tıp eğitiminin ilk 3 yıl birlikte verildiğini, 4. sınıfla birlikte bu iki dalın ayrılarak hekim adaylarının eğitimlerine devam ettiğini kaydetti.

Yurt dışında modern ile geleneksel tıp uygulamalarının kombine uygulandığı hastanelerin bulunduğunu anlatan Doğan, Almanya, İngiltere, Fransa başta olmak üzere gelişmiş diğer Avrupa ülkelerinde de bu yöntemin kullanılmaya başlandığını bildirdi.

Doğan, Türkiye'de de bu uygulamaların özellikle "merdiven altı" tabir edilen yerlerde ehil olmayan kişilerce yürütülmesinin önüne geçebilmek amacıyla eğitim araştırma hastanelerinde ve üniversitelerde birimler kurulduğunu aktardı.

- "Eğitimleri alabilmek için hekim ya da eczacı olunmalı"

AYBÜ'nün, geleneksel tıp uygulamalarını eğitim kapsamına alarak öncü bir çalışmayı başlattığını kaydeden Doğan, en fazla hekim ve eczacıya da bünyelerindeki Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Merkezinde eğitim verildiğini söyledi.

"Yurt dışında geleneksel tıp uygulamaları alanında pek çok tıbbi araştırma yürütülüyor. Bu alanı tıp eğitimine alarak Türkiye'de öncü bir çalışmayı başlatmış olduk." ifadelerini kullanan Doğan, ayrıca Türkiye'de ilk defa AYBÜ tarafından, Halk Sağlığı Enstitüsünde kurulan Geleneksel Tıp Anabilim Dalı'nda geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarına ilişkin hem yüksek lisans hem de doktora düzeyinde eğitim verileceğini açıkladı.

Yüksek lisans ve doktora programının gelecek akademik dönemde başlayacağını ifade eden Doğan, bu eğitimleri alabilmek için hekim ya da eczacı olunması gerektiğini kaydetti.

Doğan, geleneksel ve tamamlayıcı tıp bünyesinde ilaç üretim çalışmalarının da çok önem taşıdığına dikkati çekerek, bu alanlarda veteriner ve biyologların da görev alabileceğini anlattı.

Prof. Dr. Doğan, "Hekim, eczacı, veteriner hekim, biyolog, ziraat ve farmakognozi uzmanları, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Geleneksel Tıp Anabilim Dalı'nda yürütülen çalışmalarda hem araştırma yapacak hem de öğrencilere eğitim verecek. Bu, bu alanda Türkiye'deki ilk yüksek lisans ve doktora programı olacak. Ayrıca üniversitemizdeki Geleneksel Tıp Anabilim Dalı, bu alanda kadrolu olarak öğretim üyesi istihdam edilen ülkemizdeki ilk anabilim dalıdır." bilgisini verdi.

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geleneksel ve tamamlayıcı tıp Yıldırım Beyazıd Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan

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