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"Geleneksel tıp uygulamalarımızı artırmak istiyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.04.2019 10:31 | Son Güncelleme

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit: - "Modern tıbbın yanı sıra geleneksel ve tamamlayıcı tıbba önem veriyoruz. İnsan hayatını daha sağlıklı ve bütünsel hale getirmek için modern tıp kadar geleneksel tıp da önemlidir. Geleneksel tıp uygulamalarımızı artırmak istiyoruz"

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, modern tıbbın yanı sıra geleneksel ve tamamlayıcı tıbba önem verdiklerini belirterek, "İnsan hayatını daha sağlıklı ve bütünsel hale getirmek için modern tıp kadar geleneksel tıp da önemlidir. Geleneksel tıp uygulamalarımızı artırmak istiyoruz." dedi.

Cerit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekibi ile 2. Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi'ne katıldıklarını söyledi.

Kongrenin çok yararlı olduğunu ifade eden Cerit, Kırklareli Devlet Hastanesinde geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında birçok hizmete imza atmak için çalışmalara başladıklarını anlattı.

Geleneksel ve tamamlayıcı tıp çalışmaları kapsamında Kırklareli Devlet Hastanesi bünyesinde akupunktur hizmeti vermeye başladıklarını aktaran Cerit, "Modern tıbbın yanı sıra geleneksel ve tamamlayıcı tıbba önem veriyoruz. İnsan hayatını daha sağlıklı ve bütünsel hale getirmek için modern tıp kadar geleneksel tıp da önemlidir. Geleneksel tıp uygulamalarımızı artırmak istiyoruz. Tamamlayıcı tıp tek başına değil de modern tıpla bir araya geldiğinde daha iyi oluyor. Biz özellikle sağlık personeli eli ile tamamlayıcı tıp uygulamalarının yürütülmesini istiyoruz. Şu anda ilimizde akupunktur uygulamamız başladı." diye konuştu.

Çiğdem Cerit, Türkiye'de bazı hastanelerde uygulanan sülük, arı ve kupa tedavilerini de Kırklareli'ne kazandırmak istediklerini aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
sağlık tamamlayıcı TIP

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