Geleneksel Türk gölge oyununu Almanlara sevdirdiler

Almanya’da geleneksel Türk gölge oyunu Karagöz ile Hacivat’ı 25 yıldır sergileyen Ali Köken, Almanların Türklerden daha fazla alakayı gösterdiğini söyledi.

Almanya’nın Köln kentinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Merkez Cami’de gerçekleştirilen kitap fuarı kapsamında, Almanca-Türkçe oyunlarını perdeye taşıyan Ali Köken, Almanya’nın yanı sıra Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde de perde açıyor. Türklerden daha fazla Almanlardan ilgi gördüğünü söyleyen Ali Köken, “Oğlumu yetiştirdim o da Almanca başladı. Artık o da bir kaç oyun yazdı. 1999’dan bu yana yaklaşık 20 yıldır Almanca ve Türkçe oyunları sergilemeye çalışıyoruz” dedi.

Almanların ilgisi yoğun

Oğlu Erhan Köken ile Karagöz ile Hacivat’ı Almanlara sevdiren Ali Köken, “Burada yetişen yeni nesil Türkçeyi az bildiği için istenilen ilgiyi göremiyoruz” dedi. Köken Almanların Karagöz oyununa daha çok ilgi gösterdiğini söyleyerek, “Almanca programlar yapıyoruz. Okullarda programlar yapıyoruz, onlara tanıtım yapıyoruz” ifadesini kullandı. Almanca Karagöz’ün ihtiyaçtan doğduğunu söyleyen Ali Köken, “Daha önce Türkçe başlamıştım. 1994-1999 tarihleri arası Türkçe oynattım. Ondan sonra baktım ki Almanlar tarafından da ilgi var. 1999’da ilk defa Almanca perde açtım” dedi.