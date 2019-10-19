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"Geleneksel Türk okçuluğu, hobi olmanın ötesine gitmeye başladı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 12:48 | Son Güncelleme

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan: - "Geleneksel Türk okçuluğu, son yıllarda hobi olmanın ötesine gitmeye başladı. Çok ciddi bir disiplin haline gelmiş olacak" - "Birçok ilimizde kurulmuş, kendi çapında müsabakalar yapan kulüpler, gruplar vardı. Bunların bir federasyon çatısı altında ciddi bir yapılanmaya gitmesi, lisanslaşma, kuralların bütün Türkiye'de aynı şekilde uygulanması, hakemlerin lisanslı olması anlamında çok büyük önem arz ediyor" - Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz: - "Yaklaşık 4 ayda 300 den fazla kulübümüz, 2 bin 200 lisanslı sporcumuz var. Türk okçuluğunu en iyi yere getirme gayesindeyiz"

İSTANBUL (AA) - Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu'nun kurulmasının önemli olduğunu belirterek, "Geleneksel Türk okçuluğu, son yıllarda hobi olmanın ötesine gitmeye başladı." dedi.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu'nun ilk resmi müsabakası olan "Açık Hava Puta Koşusu Minik-Yıldız-Genç Türkiye Müsabakası" başladı.

Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı'nda düzenlenen müsabakanın açılış törenine katıldı.

Etkinlikle ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulunan Bilal Erdoğan, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu'nun kuruluşuna değinerek, federasyonlaşmanın spor açısından önemli olduğunu söyledi.

Erdoğan, birçok ilde kurulmuş, kendi çapında müsabakalar yapan kulüpler ve grupların olduğunu anlatarak, "Bunların bir federasyon çatısı altında ciddi bir yapılanmaya gitmesi, lisanslaşma, kuralların bütün Türkiye'de aynı şekilde uygulanması, hakemlerin lisanslı olması anlamında çok büyük bir önem arz ediyor. Geleneksel Türk okçuluğu, son yıllarda hobi olmanın ötesine gitmeye başladı. Geleneksel Türk okçuluğu, çok ciddi bir disiplin haline gelmiş olacak. Müsabakaları, puanlaması, lisansı, eğitimleriyle kurslarıyla beraber Türkiye'de geleneksel okçuluğun çok daha gelişmesine de katkı sağlayacaktır. Bir kurumsal yapının oluşması, okçuluğa olan sponsor desteğini de güçlendireceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de okçuluğa ciddi bir ilginin olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Buradaki ilk müsabaka gençler, minikler ve yıldızlar müsabakası olacak. Çocuklarımızın ellerine geleneksel yayı alması aslında bu sporun geleceğinin çok daha güçlü olacağı anlamına geliyor. Aynı zamanda son dönemde Tozkoparan dizisiyle beraber özellikle çocuklarda okçuluğa ve geleneksel okçuluğa olan ilginin artmasının da bir sonucu diye düşünüyorum. Birçok kulüp taleple başa çıkmakta zorlanıyor, ekipmana erişmekte zorluk çekiyor. Çalışmalarını yapacakları açık, kapalı alan bulmakta zorluk çekiyor. Ümit ediyorum ki çocukların bu spora olan teveccühünün, bu ihtiyaçların daha iyi karşılanmasına da federasyonumuzun kurulmuş olması vesile olacaktır."

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, geleneksel Türk okçuluğunun sadece sportif açıdan değil, aynı zamanda tarihi açıdan da önemli olduğunu belirtti.

Baykan, "Sporun amacı, barışı ve kardeşliği perçinlemektir. Diğer taraftan uyanık olmak, zinde olmak, takım ruhunu, birlikteliği ve hedefe doğru koşabilmeyi gençlerimiz vasıtasıyla milletimize aşılamak." dedi.

- "300'den fazla kulübümüz, 2 bin 200 lisanslı sporcumuz var"

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz de okçuluk sporuna başlayanların sayısının gün geçtikçe çoğaldığını söyledi.

Toksöz, "Geldiğimiz süreç itibarıyla mayıs ayındaki genel kurulumuzdan sonra bir yapılanma sürecine girdik. Antrenörlük, hakemlik kurslarımızı tamamladık. Lisanslı sporcu sayımızı gün geçtikçe artırıyoruz. Yaklaşık 4 ayda 300'den fazla kulübümüz, 2 bin 200 lisanslı sporcumuz var. Türk okçuluğunu en iyi yere getirme gayesindeyiz." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, yarışmacılar geleneksel kıyafetleriyle hedeflere ilk atışlarını yaptı.

Erdoğan da "Ya Hakk" diyerek yaptığı 3 atışı tam hedeften vurdu. Daha sonra müsabakaya katılan gençlerin yanına giden Erdoğan, genç okçularla birlikte fotoğraf çektirerek asker selamı verdi.

Müsabakaya katılan okçulardan dereceye girenlere yarın ödül verilecek.

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