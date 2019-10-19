"Geleneksel Türk okçuluğu, hobi olmanın ötesine gitmeye başladı"

Erdoğan, birçok ilde kurulmuş, kendi çapında müsabakalar yapan kulüpler ve grupların olduğunu anlatarak, "Bunların bir federasyon çatısı altında ciddi bir yapılanmaya gitmesi, lisanslaşma, kuralların bütün Türkiye'de aynı şekilde uygulanması, hakemlerin lisanslı olması anlamında çok büyük bir önem arz ediyor. Geleneksel Türk okçuluğu, son yıllarda hobi olmanın ötesine gitmeye başladı. Geleneksel Türk okçuluğu, çok ciddi bir disiplin haline gelmiş olacak. Müsabakaları, puanlaması, lisansı, eğitimleriyle kurslarıyla beraber Türkiye'de geleneksel okçuluğun çok daha gelişmesine de katkı sağlayacaktır. Bir kurumsal yapının oluşması, okçuluğa olan sponsor desteğini de güçlendireceğini düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de okçuluğa ciddi bir ilginin olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"Buradaki ilk müsabaka gençler, minikler ve yıldızlar müsabakası olacak. Çocuklarımızın ellerine geleneksel yayı alması aslında bu sporun geleceğinin çok daha güçlü olacağı anlamına geliyor. Aynı zamanda son dönemde Tozkoparan dizisiyle beraber özellikle çocuklarda okçuluğa ve geleneksel okçuluğa olan ilginin artmasının da bir sonucu diye düşünüyorum. Birçok kulüp taleple başa çıkmakta zorlanıyor, ekipmana erişmekte zorluk çekiyor. Çalışmalarını yapacakları açık, kapalı alan bulmakta zorluk çekiyor. Ümit ediyorum ki çocukların bu spora olan teveccühünün, bu ihtiyaçların daha iyi karşılanmasına da federasyonumuzun kurulmuş olması vesile olacaktır."

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, geleneksel Türk okçuluğunun sadece sportif açıdan değil, aynı zamanda tarihi açıdan da önemli olduğunu belirtti.

Baykan, "Sporun amacı, barışı ve kardeşliği perçinlemektir. Diğer taraftan uyanık olmak, zinde olmak, takım ruhunu, birlikteliği ve hedefe doğru koşabilmeyi gençlerimiz vasıtasıyla milletimize aşılamak." dedi.