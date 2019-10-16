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Geleneksel Türk Okçuluğu Kursu, Saraybosna'da açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 14:52 | Son Güncelleme

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan: - "Okçuluğun Türkiye'de güçlenmesi için çalışıyoruz çünkü okçuluk bizim ata sporumuz"

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluğu Kursu, Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanı Bakir İzetbegoviç ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın katılımıyla açıldı.

Uluslararası Saraybosna Üniversitesinin (IUS) kampüsünde gerçekleştirilen açılış töreninde, Boşnak lider İzetbegoviç de ok attı.

Bilal Erdoğan, burada yaptığı açıklamada, Okçular Vakfının Türkiye'de faaliyetlerine devam ettiğini belirterek, "Okçuluğun Türkiye'de güçlenmesi için çalışıyoruz çünkü okçuluk bizim ata sporumuz." ifadelerini kullandı.

Saraybosna'da daha önce de geleneksel okçulukla alakalı bir sergi açıldığını aktaran Erdoğan, YEE tarafından burada okçuluk kursu açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

- "Göbeklitepe" Saraybosna'da tanıtıldı

İzetbegoviç ile Erdoğan, daha sonra da yine YEE tarafından düzenlenen "Göbeklitepe" konulu fotoğraf sergisinin açılışına katıldı.

YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, burada yaptığı açıklamada, tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen ve bütün arkeolojik verileri değiştiren Göbeklitepe'nin önemine işaret ederek, "2019 yılının Göbeklitepe Yılı ilan edilmesinin ardından biz de YEE olarak dünyada bu sergileri gerçekleştiriyoruz." dedi.

"Göbeklitepe" sergisi, 15 gün boyunca IUS'ta ziyaret edilebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Bilal Erdoğan bosna hersek okçuluk

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