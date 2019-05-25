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Geleneksel Türkmen iftar yemeği yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 01:45 | Son Güncelleme

İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği, yetim Türkmen çocuk ve ailelere her yıl düzenlediği iftar yemeğini gerçekleştirdi.Ankara’da bir mekanda düzenlenen iftar sonrasında konuşan İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği Genel Başkanı Yücel CAN, "Biz birlikte güçlüyüz.

Geleneksel Türkmen iftar yemeği yapıldı

İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği, yetim Türkmen çocuk ve ailelere her yıl düzenlediği iftar yemeğini gerçekleştirdi.
Ankara’da bir mekanda düzenlenen iftar sonrasında konuşan İdareci ve Bürokratlar Birliği Derneği Genel Başkanı Yücel CAN, "Biz birlikte güçlüyüz. Hayrınıza vesile oluyoruz. Yetim Gülerse dünya güler. Hayra vesile olan herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.
Dost Meclisi içerisinde yapılan iftar yemeklerinin adeta geleneksel hale geldiğini anlatan Can, "Son beş yıldır düzenlediğimiz bu iftarda, ensar anlayışı içerisinde Irak ve Suriye’den gelen Muhacir Yetimlere kucak açıyoruz. Türkiye’nin her zaman mağdur ve mahsunların yanında yer aldığını, zalim idarelerin zulmünü İsrail, ABD, AB ve bazı ülkeler destekleyerek yurtlarından ettiklerini Türkiye’nin bayrağımız altında bu kardeşlerimizi kucakladığını, bu akşam da yüzlerce kişiye iftar, 50 aileye gıda paketi, çocuklara oyuncak alındı" şeklinde konuştu.
Dünyanın birçok ülkesinden gelen hafız adayı çocukları da unutmadıklarını belirten Can, "Bu anlamlı geceye katkı sağlayanlara ve özellikle iş adamlarına katkı ve katılımları nedeni ile teşekkür ediyoruz. Başta yönetim kurulu üyelerimiz, olmak üzere konuklarımızla çok önemli, anlamlı, güzel ve örnek bir akşam geçirdik" ifadelerini kullandı.

Geleneksel Türkmen iftar yemeği yapıldı

Geleneksel Türkmen iftar yemeği yapıldı

Geleneksel Türkmen iftar yemeği yapıldı

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