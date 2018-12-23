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Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ünitesi'ne ilgi

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.12.2018 12:30 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR Devlet Hastanesi'nde  kasım ayında açılan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ünitesi'ne (GETAP) vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ünitesi'ne ilgi

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR Devlet Hastanesi'nde kasım ayında açılan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ünitesi'ne (GETAP) vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Hacamat, akupunktur, mezoterapi ve hipnoz tedavilerinin yapıldığı üniteye, açıldığı günden itibaren 100'e yakın hasta başvurdu.
Geleneksel yöntemlerle hacamat başta olmak üzere akupunktur, mezoterapi ve hipnoz tedavilerinin yapıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi GETAP Ünitesi'ne, açıldığı günden itibaren 100'e yakın hasta başvurdu. Özellikle hacamat tedavisinin tercih edildiği GETAP'ta bu işin eğitimini almış 1 hekim ve 4 hemşire görev yapıyor. Geleneksel ve tamamlayıcı tıptan faydalanmak isteyen vatandaşlar, ilk olarak belirlenen doktorların muayenesinden geçmeleri için yönlendiriliyor. Uygun görüldüğü takdirde hastalara akupunktur, mezoterapi ve hacamat ile gerek duyulduğunda hipnoz tedavisi yapılabiliyor.
'HALKIMIZ YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR'
Başhekim Dr. Mehmet Duran, GETAP Ünitesi'nin yaklaşık 2 ay önce hizmet vermeye başladığını belirterek, halkın GETAP'a yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Duran, "Bir hekim arkadaşın yanı sıra, sağlık çalışanlarımızla hizmet veren bir birim. Bu birimde akupunktur, hacamat, hipnoz ve mezoterapi üzerine bir çalışma var. Son günlerde gördüğümüz üzere merkeze inanılmaz talep var. Bu konuda da hekim arkadaşımız bir sağlık tesisinde çalışmalarını yürütmekte. Şu ana kadar 100'e yakın hasta başvurdu. Ama bu sayının giderek arttığını görmekteyiz. Buna göre kliniğimizle ilgili önümüzdeki günlerde genişletme faaliyetleri yapacağız" dedi.
'ÇEVRE İLLERDE BÖYLE BİR ÜNİTE YOK'
Akupunktur, mezoterapi, hacamat ve hipnozun bir hekim kontrolünde ve sağlık tesisi bünyesinde yapılması gerektiğini vurgulayan Başhekim Duran, "Buraya başvuran her hastaya hekim arkadaşımız bu hizmeti vermiyor. Problemli bir durumu varsa bu hastaları reddediyoruz. Özellikle şunu vurgulamak isterim ki bu uygulama yakın illerimizdeki devlet hastanelerimizin hiç birinde yok. Biz de bu anlamda ilkler arasındayız. Bu üniteyle alakalı talepler artmıştı. Biz de Sağlık Müdürlüğü ve hastane yetkililerimizle bir araya gelerek bu hizmetin yapılmasına karar verdik ve başladık" diye konuştu.
'HASTAYA BÜTÜNSEL YAKLAŞARAK BÜTÜN SORUNLARINI ÇÖZEBİLİYORUZ'
GETAP Ünitesi'nde görevli doktor Dicle Ulu da akupunktur, mezoterapi, hacamat ve hipnoz tedavilerinin ünitede uygulandığına dikkati çekti. Ağrılar, psikolojik sorunlar, cilt hastalıkları gibi birçok hastalıkta geleneksel ve tamamlayıcı tıbbın kullanıldığına işaret eden Ulu, tedavi için gelen hastaların memnun olduklarını söyledi. Ulu, "Buraya zayıflamak için 3'üncü seansına gelen bir hastam aynı zamanda baş ağrılarının da geçtiğini ve uykularının düzene girdiğini söyledi. Hastaya bütünsel yaklaşarak tek bir sorununu değil bütün sorunlarını çözebiliyoruz" dedi.
EN ÇOK ŞİKAYET AĞRILARDAN
Genelde hastaların ağrı şikayetiyle geldiğini vurgulayan Dr. Dicle Ulu, ağrılara uygulanan tedavi yöntemlerinden bahsetti. Baş ve bel ağrılarından gelen şikayetlere değinen Dr. Ulu, şunları söyledi:
"Hacamat terapisi yapıyoruz ve hızlıca geçiyor. Ama uzun süreli ağrılar varsa ve uzun süreli akupunktur tedavisi de uyguluyoruz. Doktorlar dışında yapanlar da var. Sağlık Bakanlığımız buna engel olmak için geleneksel tamamlayıcı tıp hizmetlerini kendi bünyesinde topladı. Hekim olmayan bir kişiye bu eğitimi verdirmiyor. Bizim sertifikalarımız bakanlık onaylı. Bu hastanede hacamat bilen hekim var. Fakat bakanlık onaylı sertifikası olmadığı için böyle bir birim açmaya ve çalışmaya yetkisi yok. Bakanlık bunu çok sıkı takip ediyor. Merdiven altı bulduğu zaman gerekli cezaları uyguluyor."

FOTOĞRAFLI

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ünitesi'ne ilgiGeleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ünitesi'ne ilgiGeleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ünitesi'ne ilgiGeleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Ünitesi'ne ilgi

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