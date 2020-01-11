Geleneksel Yöntemlerle Üretilen Zeytinyağlı Sabuna Talep Bitmiyor

Birçok kimyasal madde kullanılarak yapılan şampuan, duş jeli, saç kremi, sıvı sabun gibi ürünler karşısında piyasadaki varlığını sürdürmekte zorlanan zeytinyağlı sabun, üç kuşaktır üretilmeye devam ediyor.
Cildi besleyici özelliği sayesinde yeniden talep gören zeytinyağlı sabunun egzama, sedef ve uyuz gibi hastalıklara karşı şifa olduğu belirtiliyor.
Gaziantep’in Nizip ilçesinde zeytinin fabrikalarda zeytinyağına dönüştüğü esnada ortaya çıkan zeytinyağının ikinci aşaması olan pirina yağı ile üretilen sabunlar hem cildi besliyor hem de egzama, sedef ve uyuz gibi hastalıkların önüne geçiyor. Geçmiş yıllarda yaklaşık 200 civarında sabun imalathanesinin olduğu Nizip’te, günümüzde bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıdaki imalathane geleneksel yöntemlerle üretimine devam ettiği zeytinyağlı sabunların yok olmaması için çabalıyor.
‘Sabun bekledikçe kalitesi artar’
Sabun işinde 43 yıldır çalıştığını söyleyen İsmail Şahin, uzun süre kuruma aşamasında bekleyen sabunun daha kaliteli olduğuna dikkat çekerek, sabunun yapım aşamasını şöyle anlattı: “İmalathaneye gelen zeytin ve defne yağı kazana dökülüyor. Kazanda yağ ve diğer maddeler iki gün boyunca kaynıyor. 3’üncü gün serim aşamasına geçiliyor. Kalıplara dökülen sabun bir günde kalıplarda bekliyor. 4’üncü gün gelip sabunu kesiyoruz. Bir günde sabun kesilmiş halde yerde bekliyor. 5’inci günde kuruması için kubbe şeklinde düzüyoruz. 6 ay boyunca kubbe halinde bekliyor. İyice kuruyup kıvamını bulana kadar güneşsiz yerde bekletiyoruz. Tabi bazen hava şartlarına bağlı olarak sabunun kuruması 8 ya da 10 ayı da bulabiliyor. Kurumanın ardından da sabunlar paketlenip satışa hazır hale getiriliyor. Sabun üretimden vatandaşların eline gidene kadar aradan 1 yıla yakın bir zaman geçiyor. Eskiden Nizip’te 200 tane sabun imalathanesi vardı. Kötü sabun ürettikleri için hepsi kapandı. Şimdi kalanlar gerçekten iyi sabun üreten imalathaneler.”
Zeytinyağının şifa olduğu kadar sabununun da şifa olduğunu kaydeden imalathane sahibi Emin Yavuz, son dönemde şampuan, duş jeli, saç kremi gibi ürünlere karşı ilginin azaldığını, zeytinyağlı sabuna rağbetin gün geçtikçe arttığını dile getirdi.
‘Zeytinyağlı sabun cildi besliyor’
Zeytinyağının şifa kaynağı olduğunu belirten 3’üncü kuşak sabun üreticisi Emin Yavuz, zeytinyağından üretilen sabunun da insan cildi için çok faydalı olduğunun altını çizerek, “Bahçelerden toplanan zeytinlerin fabrikaya yağ haline getirilmek için gittiğinde, üretim esnasında ortaya çıkan pirina yağını sabun üretiminde kullanıyoruz. Zeytinyağlı sabun cildi besliyor. Ondan dolayı zeytinyağı sabunu öneriyoruz. Gaziantep Dış Ticaret Müdürlüğü verilerine göre Nizip’te üretilen sabunlar 109 ülkeye ihraç ediliyor. Son yıllarda laboratuvarda tahlil yapmaya önem verdik. Ancak geçmiş yıllarda böyle bir şansımız yoktu. Eskiden ustalık vardı. Şu anda da ustalık var. Eskiden atalarımız en iyi sabunu kazandaki haline bakarak, koklayarak, tadına bakarak bilirlerdi. Tadına bakmak derken sabunu yemiyoruz. Dilimiz yardımıyla sabunun PH ve kostik değerini ölçüyoruz. Sabunu dilimize koyarız. Sabun dile geldiğinde tatlımı, acımı, tuzlumu diye bakarız. Ona göre kazana eklemeler yaparız. Şu anda sabun üretiminde ben yine duyu organlarımdan yararlanıyorum. En son aşamada laboratuvara gönderiyoruz. ‘Tamam, hazır’ dedikten sonra laboratuvara gönderdiğimizde zaten o ürün hazır hale gelmiş oluyor. Laboratuvardan onay alınıp seriliyor” ifadelerini kullandı.
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