Geleneksel Yöntemlerle Üretilen Zeytinyağlı Sabuna Talep Bitmiyor

Birçok kimyasal madde kullanılarak yapılan şampuan, duş jeli, saç kremi, sıvı sabun gibi ürünler karşısında piyasadaki varlığını sürdürmekte zorlanan zeytinyağlı sabun, üç kuşaktır üretilmeye devam ediyor.

Cildi besleyici özelliği sayesinde yeniden talep gören zeytinyağlı sabunun egzama, sedef ve uyuz gibi hastalıklara karşı şifa olduğu belirtiliyor.

Gaziantep’in Nizip ilçesinde zeytinin fabrikalarda zeytinyağına dönüştüğü esnada ortaya çıkan zeytinyağının ikinci aşaması olan pirina yağı ile üretilen sabunlar hem cildi besliyor hem de egzama, sedef ve uyuz gibi hastalıkların önüne geçiyor. Geçmiş yıllarda yaklaşık 200 civarında sabun imalathanesinin olduğu Nizip’te, günümüzde bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıdaki imalathane geleneksel yöntemlerle üretimine devam ettiği zeytinyağlı sabunların yok olmaması için çabalıyor.

‘Sabun bekledikçe kalitesi artar’

Sabun işinde 43 yıldır çalıştığını söyleyen İsmail Şahin, uzun süre kuruma aşamasında bekleyen sabunun daha kaliteli olduğuna dikkat çekerek, sabunun yapım aşamasını şöyle anlattı: “İmalathaneye gelen zeytin ve defne yağı kazana dökülüyor. Kazanda yağ ve diğer maddeler iki gün boyunca kaynıyor. 3’üncü gün serim aşamasına geçiliyor. Kalıplara dökülen sabun bir günde kalıplarda bekliyor. 4’üncü gün gelip sabunu kesiyoruz. Bir günde sabun kesilmiş halde yerde bekliyor. 5’inci günde kuruması için kubbe şeklinde düzüyoruz. 6 ay boyunca kubbe halinde bekliyor. İyice kuruyup kıvamını bulana kadar güneşsiz yerde bekletiyoruz. Tabi bazen hava şartlarına bağlı olarak sabunun kuruması 8 ya da 10 ayı da bulabiliyor. Kurumanın ardından da sabunlar paketlenip satışa hazır hale getiriliyor. Sabun üretimden vatandaşların eline gidene kadar aradan 1 yıla yakın bir zaman geçiyor. Eskiden Nizip’te 200 tane sabun imalathanesi vardı. Kötü sabun ürettikleri için hepsi kapandı. Şimdi kalanlar gerçekten iyi sabun üreten imalathaneler.”