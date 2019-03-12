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Gelengiler, Erciyes Üniversitesi Kampüsünde kendini gösterdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 11:31 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) kampüsünde 'Anadolu sincabı' olarak bilinen gelengiler, havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkmaya başladı.

Gelengiler, Erciyes Üniversitesi Kampüsünde kendini gösterdi

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de Erciyes Üniversitesi (ERÜ) kampüsünde 'Anadolu sincabı' olarak bilinen gelengiler, havaların ısınmasıyla birlikte ortaya çıkmaya başladı.
Türkiye'nin en büyük kampüs alanlarından birine sahip olan ERÜ'de, çok sayıda gelengi yaşıyor. 'Anadolu sincabı' olarak bilinen gelengiler, havaların ısınmasıyla birlikte kendilerini göstermeye başladı. Kampüs alanında görülen gelengiler, görenlerin dikkatini çekiyor. Sürücülerin, 'Dikkat gelengi çıkabilir' levhaları ile uyarıldığı kampüste gelengiler, sevimli hareketleriyle ilgi gördü. Gelengilere, daha çok Erciyes Dağı eteklerinde rastlanıyor.
GELENGİ
Gelengi ya da Geleni, sincapgiller familyasının, yer sincapları oymağından Kuzey yarıkürede yayılım gösteren 38 türü olan kemirgen cinsi. 14-40 santimetre boyunda, koloni hâlinde yaşarlar. İki ayağı üzerine dikilip etrafı kolaçan etmeleriyle bilinir.

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Gelengiler, Erciyes Üniversitesi Kampüsünde kendini gösterdiGelengiler, Erciyes Üniversitesi Kampüsünde kendini gösterdiGelengiler, Erciyes Üniversitesi Kampüsünde kendini gösterdiGelengiler, Erciyes Üniversitesi Kampüsünde kendini gösterdi

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