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Gelibolu'da çöplükte patlamamış top mermisi bulundu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 08:48 | Son Güncelleme

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki eski bir çöplükte patlamamış top mermisi bulundu. Mühimmatın buraya nasıl getirildiğinin araştırıldığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, şehir çıkışındaki Sürek Ovası mevkisinde daha önceden çöplük olarak kullanılan alanda, vatandaşlar toprak zemin üzerinde mermiye benzeyen bir cisim bulunduğunu fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. İncelemede cismin patlamamış top mermisi olduğu belirlendi.

Olay yerinde polis ekiplerince güvenlik önlemi alınırken, Çanakkale Savaşları'ndan kaldığı tahmin edilen top mermisinin detaylı incelenmesi için bomba uzmanlarının beklendiği ve mühimmatın buraya nasıl getirildiğinin araştırıldığı öğrenildi.

AA

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Anahtar Kelimeler:
Gelibolu patlamamış top mermisi

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